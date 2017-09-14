Ажиотаж «Желудевой осени»: морских свинок, которых зоопарк Шымкента дарит за собранные желуди, может не хватить. Акция «Желудевая осень», которую зоопарк объявляет ежегодно, впервые проходит с вручением домашних питомцев. По условиям акции, сдавая в зоопарк не менее пятилитрового ведерка желудей, участник получает морскую свинку в подарок.

Но не успели объявить акцию, как желающие потекли рекой. За первые три дня в зоопарк уже сдали более 30 килограммов желудей. И поток желающих помочь в заготовке полезного зимнего корма не иссякает.

Пушистую морскую свинку не просто дарят. Специалисты зоопарка рассказывают все подробности ухода за милейшим домашним питомцем. Прислушиваются к профессионалам не только дети, взрослые с удовольствием слушают полезные советы по содержанию.

«Мы узнали про акцию из инстаграма, и естественно дети сразу захотели принять в ней участие. Весь вечер мы собирали на поляне возле дома желуди, и вот принесли, вернее прикатили на самокате — аж 10 килограмм. Конечно, больше всего морскую свинку хотят дети!» — рассказывает участница акции «Желудевая осень», Молдир Жайлыбаева.

Сотрудники зверинца видя рвение шымкентцев, уже сомневаются, что морских свинок хватит на всех сборщиков желудей, поэтому горожанам стоит поспешить. Акция желудевая осень продлится до 4 октября и завершится в день защиты животных. Желуди в зоопарке — ценная пища, ведь они содержат необходимые животным полезные жиры. Ими питаются большинство копытных, кабаны и медведи.

«Животные в природе запасают себе на зиму белки, жиры, углеводы. Допустим, медведи зимой уходят в спячку, поэтому им просто необходимы эти жиры. В зоопарке питаются желудями также медведи, олени и кабаны. Проводится «желудевая осень», чтобы привлечь детей к помощи, чтобы они с детства приучались любить и ухаживать за животными», — рассказывает биолог-экскурсовод зоопарка Шымкент, Александра Коншина.

К слову, принимают желуди в количестве не менее 5 килограммов. А в руки выдают только одну морскую свинку. Еще одним небольшим подарком для участников акции станет бесплатный вход в городской зверинец.