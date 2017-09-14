Ажиотаж «Желудевой осени»: морских свинок, которых зоопарк Шымкента дарит за собранные желуди, может не хватить

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Зоопарк меняет морских свинок на желуди

Ажиотаж «Желудевой осени»: морских свинок, которых зоопарк Шымкента дарит за собранные желуди, может не хватить. Акция «Желудевая осень», которую зоопарк объявляет ежегодно, впервые проходит с вручением домашних питомцев. По условиям акции, сдавая в зоопарк не менее пятилитрового ведерка желудей, участник получает морскую свинку в подарок.

Но не успели объявить акцию, как желающие потекли рекой. За первые три дня в зоопарк уже сдали более 30 килограммов желудей. И поток желающих помочь в заготовке полезного зимнего корма не иссякает.

Желуди, которые принесли в зоопарк

Пушистую морскую свинку не просто дарят. Специалисты зоопарка рассказывают все подробности ухода за милейшим домашним питомцем. Прислушиваются к профессионалам не только дети, взрослые с удовольствием слушают полезные советы по содержанию.

«Мы узнали про акцию из инстаграма, и естественно дети сразу захотели принять в ней участие. Весь вечер мы собирали на поляне возле дома желуди, и вот принесли, вернее прикатили на самокате — аж 10 килограмм. Конечно, больше всего морскую свинку хотят дети!» — рассказывает участница акции «Желудевая осень», Молдир Жайлыбаева.

Морская свинка в зоопарке

Сотрудники зверинца видя рвение шымкентцев, уже сомневаются, что морских свинок хватит на всех сборщиков желудей, поэтому горожанам стоит поспешить. Акция желудевая осень продлится до 4 октября и завершится в день защиты животных. Желуди в зоопарке — ценная пища, ведь они содержат необходимые животным полезные жиры. Ими питаются большинство копытных, кабаны и медведи.

«Животные в природе запасают себе на зиму белки, жиры, углеводы. Допустим, медведи зимой уходят в спячку, поэтому им просто необходимы эти жиры. В зоопарке питаются желудями также медведи, олени и кабаны. Проводится «желудевая осень», чтобы привлечь детей к помощи, чтобы они с детства приучались любить и ухаживать за животными», — рассказывает биолог-экскурсовод зоопарка Шымкент, Александра Коншина.

К слову, принимают желуди в количестве не менее 5 килограммов. А в руки выдают только одну морскую свинку. Еще одним небольшим подарком для участников акции станет бесплатный вход в городской зверинец.

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