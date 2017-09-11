Цены на перелет между Казахстаном и Россией снизятся

Цены на перелет между Казахстаном и Россией будут снижены из-за увеличения рейсов между странами, сообщает Today.kz.

По информации российского федерального агентства воздушного транспорта, достигнута договоренность об увеличении количества рейсов между РК и Россией. Эту информацию прокомментировали в казахстанском ведомстве.

«Уже в 2017 году Air Astana планирует увеличить количество рейсов на маршрутах Алматы — Казань и Астана — Омск, в 2018 году будет запущен новый рейс из Астаны в Тюмень. SCAT рассматривает планы открытия новых направлений из Астаны в Томск, Кемерово, Челябинск и Тюмень, а из Актау — в Белгород», — сообщили в МИР РК.

С казахстанской стороны регулярные прямые пассажирские рейсы из Казахстана в Россию выполняют две авиакомпании: Air Astana и SCAT. Рейсы выполняются в 12 городов РФ. Из-за увеличения частоты рейсов цены на авиабилеты будут снижаться.

«С увеличением количества рейсов на маршрутах в Россию ожидается понижение тарифов. За период с января по июнь 2017 года общий пассажиропоток между странами составил 665 291 человек. Планируется увеличение пассажиропотока на 17 процентов», — прокомментировали в министерстве.

По данным ведомства, общий пассажиропоток между Казахстаном и Россией в 2016 году составил 1 270 923 пассажира. Снятие ограничений по количеству частоты и назначенных перевозчиков между странами запланировано к 2025 году в соответствии с Дорожной картой по созданию единого рынка авиаперевозок в странах ЕАЭС.

Напомним, три казахстанских авиарейса перевели из московского аэропорта Домодедово во Внуково. Как сообщили в посольстве Казахстана в России, с 6 сентября 2017 года во Внуково будут приземляться самолеты авиакомпании SCAT, следующие по маршруту Актобе — Москва. Рейсы из Актау и Шымкента в Москву также будут переведены во Внуково с конца октября.