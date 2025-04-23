Регулярное авиасообщение свяжет Баку с Шымкентом

Полеты по маршруту Баку — Шымкент — Баку будет осуществлять национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL, передает Kazinform.
Рейсы будут выполняться трижды в неделю с 28 июня.
• Из Баку — по понедельникам, средам и субботам,
• Из Шымкента — по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Новый маршрут открывает дополнительные возможности как для деловых поездок, так и для туристических путешествий между Азербайджаном и Казахстаном.
Авиабилеты уже доступны для бронирования через официальный сайт авиакомпании и мобильное приложение.