Частной тюрьмы в Шымкенте не будет

Проект создания частной тюрьмы в Казахстане не прошел экспертизу и окажется чрезмерно дорогим для бюджета страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова.

Министр внутренних дел Казахстана отверг идею строительства частных тюрем. Вместо строительства новых тюрем частные компании будут заниматься реконструкцией помещений.

Он пояснил, что идея строительства колонии на основе государственно-частного партнерства прорабатывалась на уровне министерства внутренних дел и министерства национальной экономики, но вариант оказался бесперспективным.

«Проект даже на условиях участия частного капитала по схеме концессии не прошел экспертизу, оказался весьма дорогостоящим и обременительным для бюджета страны», — сообщил министр.

Вместе с тем, Касымов признал, что действующие учреждения исправления наказаний обладают чертами соответствующих советских учреждений и далеки от международных стандартов. Поэтому в Казахстане продолжается совершенствование уголовно-исполнительной политики и организации исполнения наказаний.

В качестве основного направления работы министр указывает переход на покамерное содержание заключенных.

«Прежде всего, это переход от коллективной к покамерной форме содержания осужденных. А для этого нужно строить новые современные типы учреждений», — сказал Касымов.

Он сообщил, что за 10 лет в Казахстане не было построено ни одной новой колонии и ни одного следственного изолятора. Правда, правительство Казахстана одобрило реконструкцию имеющихся на территории исправительных учреждений жилых корпусов и строительство на их месте новых корпусов с покамерным содержанием.

«Реализация данного предложения потребует значительно меньше на 50% затрат в сравнении со строительством с нуля новых исправительных учреждений, а такой опыт у нас есть», — заключил министр.

За последние четыре года через механизм государственно-частного партнерства МВД создало одну колонию в Кызылорде, один следственный изолятор в Алматы, а также реконструировало две колонии — в Уральске и Алматинской области. Таким образом, в системе исполнения наказаний появились места, позволяющие содержать более 2 600 осужденных.

Напомним, идея создания частных тюрем появилась в Казахстане в 2011 году. В разное время к ней возвращались и снова отступали. В 2014 году Мажилис Казахстана принял новый вариант Уголовно-исполнительного кодекса, в соответствии с которым в стране допускалось строительство тюрем на основе государственно-частного партнерства.

Однако, в январе 2017 года министерство национальной экономики дало отрицательное заключение по проекту тюрьмы на 1500 мест в Шымкенте.