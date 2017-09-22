День города в Шымкенте будут отмечать неделю

Шымкентцев с Днем города поздравят звезды казахстанской и российской эстрады 21 сентября в Шымкенте состоялась пресс-конференция по предстоящему празднованию Дня города. На вопросы журналистов, связанные с проведением Дня города ответил заместитель акима города Кайрат Нуртай.

Отметим, в рамках празднования Дня города в течение недели в Шымкенте пройдет целый ряд знаковых мероприятий – от общегородского субботника и веломарафона до чествования молодых семей, самого молодого и самого пожилого шымкентца.

Так же пройдет ряд спортивных состязаний среди горожан разных возрастов и награждение победителей конкурса-акции «Чистый город». Во всех городских парках пройдут народные гулянья, будут организованы концерты.

30 сентября, в День города мероприятия начнутся с самого утра. Все желающие смогут приобрести продукты на сельхозярмарке в районе стадиона им. Кажимукана, на ипподроме пройдут состязания по национальным играм. На площади Аль-Фараби стартует карнавальное шоу.

Практически каждый час в разных частях города пройдет масса мероприятий. А финальной точкой станет грандиозный концерт с участием звезд казахстанской эстрады, который пройдет на площади Наурыз и салют.

Приоткрыли организаторы праздника и секрет – кто же выступит на главном концерте ко Дню города.

«Это звезды нашей, казахстанской эстрады – Кайрат Нуртас, Ерке Есимхан, Каракат и Кыдырали, группа «Формат» и российская молодежная группа, у которой в Казахстане очень много поклонников – «MBAND», — рассказал Кайрат Нуртай.

Точную программу праздничных мероприятий наш информационный портал Otyrar.KZ опубликует в ближайшие часы. Следите за обновлениями на сайте.