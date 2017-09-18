Еще один крупный чиновник попался со взяткой в ЮКО. Чиновник обвиняется по статье 366 УК РК «Получение взятки «. Сумма взятки — неизвестна, сообщает 365info.kz.

Заместитель начальника управления координации занятости и социальных программ Южно-Казахстанской области задержан сотрудниками антикоррупционной службы. Сатжан Полатов попался в их сети в собственном кабинете. Неохотно, но подтвердил задержание своего зама и непосредственный начальник Полатова. По словам Мухита Отаршиева его заместителя задержали в пятницу, 15-го сентября.

«Я не знаю полную ситуацию. В пятницу его забрали… да, сотрудники финпола. Я сейчас в акимате области и ничего более не могу вам сказать», — сообщил начальник управления координации занятости и социальных программ Южно-Казахстанской области Мухит Отаршиев по телефону.

Подтвердили задержание Полатова и в пресс-службе акима ЮКО. Видимо очередной скандал в чиновничьих кругах застал их самих врасплох. Так как ничего конкретного там тоже не смогли ответить.

35-летний Сатжан Полатов занимал должность заместителя начальника управления координации занятости и социальных программ Южно-Казахстанской области с 2014 года. Последние годы он усиленно работал над программой переселения южан на север Казахстана.

Несколько лет Полатов был советником Али Бектаева, был главным специалистом-референтом заместителя акима ЮКО. К слову, они оба являются уроженцем Казыгуртского района ЮКО.

Али Абдикаримович Бектаев — политик, депутат сената с 2014 года от Южно-Казахстанской области. Председатель народно-демократической партии «Ауыл» с 2008 года шесть лет был заместителем акима Южно-Казахстанской области.

В национальном бюро по противодействию коррупции агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции ЮКО порекомендовали обратиться по данному вопросу в республиканское ведомство.

Как стало известно, Абайский районный суд города Шымкент выдал санкцию на арест Сатжана Полатова. Чиновник обвиняется по статье 366 УК РК «Получение взятки». Сумма взятки — неизвестна.

Полатов активный пользователь в соцсетях. Последнюю запись он оставил 12 сентября.