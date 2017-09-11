Фестиваль «Старая пластинка» пройдет в Шымкенте 17 сентября. Место встречи любителей ретро-мелодий — большая площадка Центрального парка у фонтана «Одуванчики».

В программе фестиваля выступление известных в Шымкенте исполнителей и творческих коллективов. Тема соответствующая — эстрадные песни 60-70-80 годов прошлого (уже!) столетия. Известные хиты и отличные исполнители обязательно вернут публику в былые времена.

Масштабный проект «Песни нашей молодости» в Шымкенте организовали Южно-Казахстанский областной филиал Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана и областной славянский культурный центр. Фестиваль начнется в 17:00, вход совершенно свободный.

Фестиваль «Старая пластинка» уже становится традиционным для Шымкента. Это качественное путешествие во времени для всех тех, кто любит музыку предыдущих десятилетий. Артисты постараются оживить забывшиеся ретро-воспоминания с помощью самых популярных музыкальных композиций того времени…

А ведь можно и одеться в духе времени. Аналогичные фестивали, как правило, приглашают своих гостей следовать ретро дресс-коду. А шымкентцы могут и без приглашения!

Наш информационный портал Otyrar.KZ предлагает посмотреть, как выглядят вполне современные люди на музыкальных ретро-фестивалях.

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