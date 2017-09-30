Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов поздравил шымкентцев с Днем города. В своей поздравительной речи градоначальник вспомнил историю и рассказал о поставленных и уже выполненных целях по улучшению облика города-именинника и повышению комфорта жизни его жителей.

Расти и хорошей, любимый город! Дорогие шымкентцы и гости города! Примите мои искренние и сердечные поздравления с Днем города!

Летопись Шымкента уходит в глубь веков и неразрывно связана с историей Великого Шелкового пути. Более 2200 лет отделяют нас от древнего города, который становится сегодня крупным агломерационным центром, одним из трех мегаполисов Казахстана.

Цель достичь такого высокого статуса поставил Глава государства, и мы почти добились этого: население Шымкента приближается к миллионной отметке, появляются современные жилые комплексы, уникальные социальные объекты.

Шымкентцы активно поддержали программную статью Президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Мы четко осознаем: чтобы достичь успехов, нужно изменить себя и адаптироваться к меняющимся глобальным условиям. Однако при этом важно сохранить свою культуру, собственный национальный код.

Все мы гордимся красотой, ухоженностью и благоустроенностью родного города, его историей и традициями. Лицо города определяют его жители. В Шымкенте живут трудолюбивые, отзывчивые, добродушные и гостеприимные люди. Совместно мы решаем самые важные задачи. В городе возводится современная инфраструктура, спортивные площадки, дороги, новые микрорайоны.

Продолжается работа по созданию комфортных условий в школах, детсадах, всесторонняя помощь оказывается многодетным семьям.

Делая ставку на инновационное развитие, мы будем стараться, чтобы к каждому своему празднику город прирастал новыми объектами культуры, спорта и образования.

Спасибо вам, дорогие горожане, за ваш труд и заботу о благополучии Шымкента.

Надеюсь, что праздничные мероприятия, проходящие в рамках Дня города, оставят у вас и гостей незабываемые впечатления.

Здоровья всем, счастья, мира и добра. Пусть растет и процветает наш любимый Шымкент!

Габидулла АБДРАХИМОВ, аким города Шымкента