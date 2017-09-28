Изменилось время матча футбольного клуба «Ордабасы» в Шымкенте

Изменено время предстоящего матча футбольного клуба «Ордабасы».

Напомним, что после того как отремонтировали основные прожектора центрального стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова, домашние игры ФК «Ордабасы» были перенесены на более позднее время. Таким образом, последние два матча Чемпионата РК среди команд Премьер-лиги на Центральном стадионе Шымкента проводили с 19:00.

Но, на последней игре поступили жалобы от болельщиков. «Матчи заканчиваются в десятом часу ночи. Болельщикам, живущим на окраине города, или приезжающим из других районов ЮКО, после игры трудно возвращаться домой. Поэтому трибуны пустуют», — негодовали шымкентские фанаты футбола.

После игры между командами «Ордабасы» и «Иртыш» руководство клуба предоставило болельщикам 15 общественных автобусов. Но и это, кажется, не решило проблемы. Поэтому, по словам пресс-атташе клуба Ихсана Кадырова, следующий матч с командой «Акжайык» начнется в 16:00, на 3 часа раньше чем раньше. Напомним, что до конца чемпионата Казахстана футболисты «Ордабасы» проведут 4 игры.

Сарбиназ Алдабергенова