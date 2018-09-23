Чемпион мира по боксу 2017 года Кайрат Ералиев в прошедшую пятницу сыграл свадьбу, сообщает Sports.kz.

Как стало известно из социальных сетей известных казахстанских боксеров, побывавших на этом мероприятии, а также самого Кайрата, его избранницу зовут Асем, а само бракосочетание прошло в Шымкенте.

Напомним, Ералиев стал чемпионом Казахстана в 2012 году, после чего выигрывал бронзовые медали чемпионата мира и Азиады, дважды чемпионата Азии. Только в прошлом году ему удалось получить заветное «золото» чемпионата мира, в финале он одолел американца Дюка Рагана. Совсем недавно на Азиаде в Джакарте Кайрат на стадии 1/8 финала неожиданно проиграл чемпиону Юго-Восточной Азии-2017 тайскому боксёру Чатчаю Будти.