Как будут получать пенсии из ЕНПФ с 2018 года

В ЕНПФ напомнили, что с 1 января 2018 года пенсионные выплаты из фонда будут осуществляться только ежемесячно, передает МИА «Казинформ».

Если сейчас пенсионные выплаты осуществляются по установленному графику, выбранному получателем, — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно, то с 1 января 2018 пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов будут осуществляться только ежемесячно.

С 1 января 2018 года казахстанцы, вышедшие на пенсию по возрасту, смогут забрать деньги, накопленные в ЕНПФ в рамках обязательных пенсионных взносов и профессиональных пенсионных взносов, только в виде ежемесячных выплат.

Норма вводится в целях повышения эффективности пенсионной системы. Вкладчик, выходя сейчас на заслуженный отдых, будет ежемесячно получать пенсию из государственного бюджета и выплаты из ЕНПФ за счет пенсионных накоплений.

В перспективе с уменьшением и прекращением получения солидарной пенсии такие выплаты для вкладчиков станут ежемесячным источником дохода. И здесь уже только от самого вкладчика зависит, каков будет размер его ежемесячных выплат.

Молодые люди, чья старость фактически будет зависеть только от получения своих же накоплений из ЕНПФ, задавали немало вопросов о том, на какую ежемесячную выплату смогут рассчитывать.

Для тех, кто выйдет на пенсию через 20, 30, 40 лет, с 1 января 2020 года должен вступить в силу условный накопительный компонент пенсионной системы.

Данный компонент подразумевает, что за счет работодателя будет перечисляться 5% от доходов работника на условные пенсионные счета в накопительный пенсионный фонд.

Более молодое поколение в любом случае будет получать пенсию за счет пенсионных накоплений — обязательных и условных пенсионных взносов, работники с вредными условиями труда — дополнительно за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также каждый может вносить добровольные пенсионные взносы.

Насколько нам известно, базовая пенсионная выплата от государства также сохранится, она будет зависеть от стажа участия в накопительной пенсионной системе.

В настоящее время размер выплаты из накопительного пенсионного фонда определяется согласно нормативно-правовым актам РК — постановлением Правительства РК, согласно которому вкладчик может получить из накопительного пенсионного фонда сумму в размере не более 30-кратного размера минимальной пенсии.

По формуле сумма накоплений умножается на коэффициент, установленный для каждого возраста, в котором обратился получатель за выплатой, согласно методике из Постановления.

Будет определен минимальный размер пенсионной выплаты из ЕНПФ за месяц, чтобы никто не остался за чертой бедности.

Ежемесячная сумма выплат из ЕНПФ будет определяться суммой накоплений, умноженной на возрастной коэффициент и разделенной на 12 месяцев. Но не все так просто.

В соответствии с Налоговым кодексом РК пенсионные выплаты из ЕНПФ относятся к доходу, облагаемому индивидуальным подоходным налогом по ставке 10%. К физическим лицам-резидентам применяется налоговый вычет- 12-кратный размер минимальной зарплаты, необлагаемая сумма по параметрам текущего года равна 293 508 тенге, с оставшейся суммы удерживается 10%-ный налог. К нерезидентам налоговый вычет не применяется, они платят налог со всей суммы. Не облагаются налогом добровольные пенсионные взносы и перечисления в ЕНПФ, налог будет удерживаться только при выплатах из ЕНПФ.

Льготы по налогам предусмотрены для участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1,2, 3 групп и для одного из родителей ребенка-инвалида. Для них необлагаемая налогами сумма составляет 75-кратный размер минимальной зарплаты (1 834 425 тенге по состоянию на этот год).

Получить досрочно или единовременно свои пенсионные накопления до сих пор могут лишь некоторые категории граждан. Это люди, вносившие добровольные взносы, по достижении 50 лет и инвалиды, выезжающие за рубеж на постоянное место жительства.

В случае смерти получателя его семье выплачивается единовременная выплата на погребение в пределах 52,4 МРП, но не больше средств, находящихся на счете. Если после выплаты есть остаток, то эти средства наследуются.

Остальным придется ждать наступления пенсионного возраста и надеяться, что инвестиционный доход будет превышать уровень инфляции не только по состоянию на текущий момент, но и в будущем.