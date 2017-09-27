Какие медицинские услуги подорожали в Казахстане

В Казахстане по итогам августа 2017 года за год первичный прием врачей в целом подорожал на 9,6%, удаление зуба под местным обезболиванием — на 10,4%, массаж шейно-воротниковой зоны — на 6,8%, передает МИА «Казинформ».

Кроме того, в отчетном периоде подскочили в цене услуги санаториев — на 7,4%. Ультразвуковое исследование брюшной полости подорожало на 13,3%, анализы — более чем на 7%: крови — на 7,3%, мочи — на 7,8%.

В январе-июне этого года объем оказанных услуг области здравоохранения в денежном эквиваленте составил 539,5 млрд. тенге, что на 11,2% больше показателя за аналогичный период 2016 года — 485,1 млрд. тенге.

В сфере здравоохранения 56,1% услуг пришлось на больничные учреждения, или 302,77 млрд. тенге (прирост за год составил 8,2%). 18,7% составили услуги врачей общей практики, или 101,1 млрд. тенге (+12,1%), 5,5% — узких специалистов, или 29,91 млрд. тенге, (+10,2%), 2,5% — в области стоматологии, или 13,41 млрд. тенге (+8,1%).

80% медицинских услуг было оказано на бюджетные средства, 14% — за счет самих казахстанцев, и 6% оплатили предприятия.

В целом, по итогам первого полугодия 2017 года в объем услуг области здравоохранения и предоставления социальных сервисов составил 566,48 млрд. тенге, что на 11,2% больше, чем годом ранее.

Почти 42% услуг в секторе пришлось на обе столицы, где сконцентрировано наибольшее количество общереспубликанских медицинских учреждений, и густонаселенную Южно-Казахстанскую область (ЮКО). В частности, по Алматы объем услуг составил 94,09 млрд. тенге (прирост за год составил 4,8%), по Астане — 81,41 млрд. тенге (+14,7%), по ЮКО — 60,57 млрд. тенге (+8,8%).

95,2% всего объема услуг пришелся на сферу здравоохранения, еще 4,2% составили социальные услуги с обеспечением проживания и 0,6% — соцуслуги без проживания.