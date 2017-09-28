Казахстанцы считают вакцинацию одной из причин инвалидности у детей

Члены общественной организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов Казахстана» считают, что поствакцинация может быть одним из факторов, который приводит к инвалидности у детей. Они обратились в Министерство здравоохранения страны с просьбой признать этот факт, сообщает nur.kz.

Глава организации Асия Ахтанова считает, что примерно 5% патологий у детей возникают именно после получения прививок, которые малыши получают в роддоме и в поликлиниках. Зачастую бывает так, что заболевания перерастают в детский церебральный паралич и другие серьезные недуги.

Но при этом родители не смогли предоставить доказательств того, что заболевания связаны с прививками.

Тем не менее, как стало известно, медики уже создали рабочую группу по этому вопросу. Теперь специалисты Минздрава должны изучить этот вопрос.

«Мы надеемся, что все-таки она будет более эффективной и наконец-то признали, что одна из причин, не только в здоровье матери, как мы зачастую слышали с высоких трибун, что мамы виноваты, неправильный образ жизни и так далее, слабое здоровье, признали, что причина в поствакцинации, роды, во время родов повреждения и прочее. Хотя бы признание, что может быть это одной из причин, уже будет шаг вперед. И теперь мы должны изучать эту причину», — сказала Асия Ахтанова на пресс-конференции.

Однако, врачи по-прежнему настаивают на том, что вакцинация необходима.

Тем временем в Казахстане увеличивается число родителей, которые отказываются прививать своих детей. В этом году таких родителей уже насчитали 11 тысяч. Тогда как 5 лет назад их было всего 300 — 500.

Но одновременно и зарегистрирован рост случаев опасных вирусных инфекций у детей.

«Где несколько людей болеют, там активность циркуляции этих возбудителей настолько, что они быстро переходят в общую массу населения. И в отдельных случаях это может привести к заболеванию и привитых. То есть когда большое число не вакцинированных людей заболевают вакциноуправляемыми инфекциями, естественно там активно циркулирует возбудитель этой инфекции», — пояснила зам.директора Департамента НПЦ «Санитарно-эпидемиологической экспертизы» МЗ РК Айнагул Куатбаева.