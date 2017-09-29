Казахстанцы смогут пожаловаться через приложение Qamqor во все госорганы. Приложение тестируется и к концу года будет передано всем госорганам. Таким образом казахстанцы смогут жаловаться на мелкие правонарушения напрямую.

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Багдат Мусин на конференции «Открытость и подотчётность государства – основа современной антикоррупционной политики» рассказал о создании приложения Qamqor, сообщает informБЮРО.

«Мы создали мобильное приложение Qamqor для граждан. Через этот инструмент оперативного диалога между гражданином и государством можно отправлять фотографии госорганам. Не надо писать жалобы и так далее. Когда видишь явное правонарушение, можешь сфотографировать и отправить», – сказал Багдат Мусин.

Он пояснил, что приложение работает в акимате Павлодара и решено этот опыт распространить на все госорганы республики.

«Сейчас приложение тестируется в Караганде, и, я думаю, в ноябре-декабре мы начнём распространять по всем государственным органам. Через это приложение можно отправлять любую информацию по вопросам ЖКХ: мусор не выносится вовремя, открытые люки и прочие правонарушения ежедневного характера, где, к примеру, чиновники паркуются в неположенном месте или машины останавливаются в неположенном месте. Это будет работать в режиме push-уведомлений, то есть человек отправляет сообщение с кратким комментарием, и ему тут же приходит ответ о том, что происходит», – отметил глава комитета.

По его мнению, распространение приложения снизит негатив в социальных сетях и население перестанет выкладывать фото и видео о различных нарушениях.

«Если хочешь реакции, то ты будешь использовать приложение и ждать реакции. Если нет реакции, то пиши в социальных сетях и говори, что государство бездействует. Сегодня негатив в социальных сетях по мелким правонарушениям именно из-за отсутствия нормального механизма взаимодействия государства и гражданина. Потому что все механизмы «электронного правительства» разрабатывались в 2015-16 годах, но каждый год что-то меняется, и государство не имеет возможности реагировать на все новшества», – заключил он.

3 апреля Багдат Мусин на своей странице в Facebook объявил, что карманный помощник Qamqor стал доступен и для предпринимателей – владельцев айфонов.