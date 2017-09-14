Казахстанские адвокаты и нотариусы ежемесячно зарабатывают более 1,5 млн тенге

Отечественные адвокаты и нотариусы ежемесячно зарабатывают более 1,5 млн. тенге, считает экономист Айдар Алибаев, пишет informburo.kz.

Ежемесячный доход нотариусов и адвокатов превышает заработок среднестатистического казахстанца в десять раз, об этом заявил экономист Айдар Алибаев. По мнению эксперта, половина адвокатов и нотариусов держат свои доходы в тени.

“Если средняя зарплата у нас где-то в среднем 140-160 тысяч тенге. Считайте, в десять раз, как минимум, я думаю, не меньше зарабатывают. Тем более адвокаты ведут несколько дел. Так что, я думаю, жаловаться на доходы им не приходится, и то, что их надо вытаскивать на солнышко, в белую бухгалтерию, не требует, я думаю, доказательств”, – заявил экономист.

В связи с этим эксперт рекомендуют властям контролировать доходы адвокатов и нотариусов, чтобы они честно платили налоги. Помимо этого Алибаев считает, что стоимость услуг адвокатов и нотариусов зачастую не по карману казахстанцам.

Стоит отметить, что юристы задолжали государству около 6 млн. тенге. Как сообщили в департаменте государственных доходов Алматы, в списке должников, которые не выплатили индивидуальный подоходный налог, около 300 юристов.

“Самая большая задолженность у нас в основном у нотариусов, это 5 миллионов. А остальное, 797 тысяч тенге – уже адвокаты. Есть у нас налогоплательщики, у которых задолженность превышает миллион тенге”, – заявил руководитель управления разъяснительных работ департамента государственных доходов Алматы Зангар Шындали

В случае непогашения задолженности до 20 сентября этого года, материалы передадут в суд и фамилии должников предадут огласке.