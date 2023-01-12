Сколько в Шымкенте госслужащих сдали декларацию на имущество

Госслужащий Максат Рахымбаев один из первых предоставил декларацию о доходах и имуществе в налоговые органы.

Говорит: потратил не больше пяти минут. Декларацию сдал в электронном виде.

Максат Рахымбаев, житель г.Шымкента:

«Я сдал декларацию через приложение E-otinish. В декларации по форме 250, я отчитался о недвижимости на моё имя, а также о наличных деньгах. В 270-й форме я сдал декларацию о доходах за 2022 год. Также мы должны отчитаться об имуществе, которое мы приобрели или продали, но таких моментов у меня не было. Декларацию два раза также сдала моя супруга».

В первую очередь перед государством, должны будут отчитаться госслужащие и их супруги. Бюджетники должны будут задекларировать дома, автомобили и даже яхты, если таковые имеются, в том числе и за границей. А также деньги в иностранных банках, если сумма превышает 3 миллиона 450 тысяч тенге. В декларации также должно быть указано всё имущество в Казахстане: жильё, ценные бумаги, инвест золото, объекты авторского права.

В прошлом году декларацию о доходах и имуществе в Шымкенте сдали больше 21 тысячи госслужащих. Больше 700 бюджетников еще не предоставили отчет о доходах.

Бауыржан Омартаев, руководитель управления непроизводственных платежей департамента государственных доходов г.Шымкента:

«На первом этапе декларацию сдали госслужащие и их супруги. По 250-й форме физические должны указать на какие средства куплено имущество и так далее. Если будете продавать недвижимость или имущество, то нужно будет указать, кому вы продали и когда. А по 270-ой форме, каждый должен будет отчитаться о своих доходах за год: откуда поступили деньги и прочее. На втором этапе декларации в Шымкенте — 41 854 сотрудника государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги должны сдать отчет».

В Казахстане всеобщее декларирование внедряют поэтапно. Власти, таким образом, хотят искоренить теневую экономику и увеличить поступления налогов в бюджет.

Юрист Евгений Яворский считает, что всеобщая декларация нарушает права граждан. По словам адвоката, человек который захочет скрыть доходы и имущество сделает это при любой возможности.

Евгений Яворский, адвокат:

«Я считаю, что здесь ничего хорошего не будет. Потому что во-первых, те базы, которые будут созданы электронные, туда можно будет вносить корректировки какие-то. Я считаю, что кто-то этим будет пользоваться незаконно. Это очень тонкая вещь, которая не принесет тех результатов, благими которыми все это озвучивается и принимается. Я вообще не вижу практической плоскости то того, что все будут декларировать свои доходы».

Экономист Арман Байганов считает декларирование нужной процедурой — всеобщая декларация может снизить уровень теневой экономики и увеличит поступление налогов в бюджет.

Арман Байганов, экономист:

«Масштабное декларирование именно сузит теневую экономику. Это необходимо, я считаю. И это снизит даже коррупционные риски среди госслужащих. Но, я не предполагаю, что даже при 100 процентном декларировании населения, коррупционные риски снизятся. Это снизится, если в Казахстане введут цифровую национальную валюту».

Всеобщему декларированию с 2025 года подлежат все граждане Казахстана. Декларацию придется сдавать даже за детей до 18 лет, если на них зарегистрировано имущество за рубежом, ценные бумаги или есть задолжность.

«Отслеживание это в принципе правильно. Но, мне не нравится сдавать в налоговую отчеты о том, что вот мне от бабушки деньги пришли, от мамы деньги пришли, зарплата моя пришла. Это не нравится»;

«Да никак не отношусь. Бизнеса у меня своего нет, поэтому я ничего не боюсь»,- говорят жители Шымкента.

Следить за отчётностью досканально в департаменте госдоходов не будут. Учитываются только высокие риски, особенно у госслужащих. Однако, при несоответствии двух документов из минфина отправляют уведомление. Если его проигнорировать, грозит штраф — около 10 тысяч тенге.