47 млн тенге ущерба причинил шымкентский нотариус

В Шымкенте за мошенничество осуждены сотрудники нотариуса.

Приговором суда по факту мошенничества осуждены сотрудники нотариуса к ограничению свободы сроком на 4 года, его сообщники на 3 года и условно сроком на 3 года 9 месяцев.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что частный нотариус, войдя в доверие потерпевших, пользуясь их уязвимым положением и используя свои служебные полномочия для извлечения выгоды неоднократно составлял, заверял договора купли-продажи вместо оформления договора займа или залога.

В последующем незаконно направлял договор на регистрацию в органы юстиции по городу Шымкенту, закрепив право собственности за третьими лицами. Сумма причиненного ущерба составил 47 млн.тенге 9 потерпевшим.