Министерство обороны РК выразило благодарность коллективу ТК «Отырар TV»

Коллективу телеканала «Отырар TV» вручили благодарственное письмо от имени Министра обороны Республики Казахстан.

В письме сказано: «От лица Министерства обороны РК выражаю вам благодарность за сотрудничество и профессиональное освещение жизнедеятельности Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Ваш коллектив вносит большой вклад в воспитание у молодежи чувства патриотизма и любви к Отечеству посредством освещения событий, происходящих в Вооруженных Силах РК и простых военнослужащих — героев нашего времени».

И далее подпись — с уважением, генерал-полковник, министр обороны РК Сакен Жасузаков.

Неожиданная и в то же время приятная оценка нашего скромного труда. К слову, ТК «Отырар TV», по сложившейся традиции, продолжил освещение призывной кампании в начавшийся осенний призыв.

Шуддин Саидов