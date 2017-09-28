Министерство обороны РК выразило благодарность коллективу ТК «Отырар TV»

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Министерство обороны РК выразило благодарность коллективу ТК

Коллективу телеканала «Отырар TV» вручили благодарственное письмо от имени Министра обороны Республики Казахстан.

В письме сказано: «От лица Министерства обороны РК выражаю вам благодарность за сотрудничество и профессиональное освещение жизнедеятельности Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Ваш коллектив вносит большой вклад в воспитание у молодежи чувства патриотизма и любви к Отечеству посредством освещения событий, происходящих в Вооруженных Силах РК и простых военнослужащих — героев нашего времени».

И далее подпись — с уважением, генерал-полковник, министр обороны РК Сакен Жасузаков.

Неожиданная и в то же время приятная оценка нашего скромного труда. К слову, ТК «Отырар TV», по сложившейся традиции, продолжил освещение призывной кампании в начавшийся осенний призыв.

Шуддин Саидов

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