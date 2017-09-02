В ЮКО стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу. Со 2 сентября начали свою работу медицинские и призывные комиссии, сообщили в пресс-службе министерства по делам обороны РК.

Осенью 2017 года в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан планируется призвать свыше 16 тысяч граждан 1990-1999 годов рождения.

«В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих», а также с Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2017 года № 449 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2017 года», в целях комплектования воинских частей и учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан молодым пополнением осенью 2017 года, в Республике со 2 сентября текущего года к работе приступят призывные и медицинские комиссии», — говорится в официальном сообщении.

В приоритете молодые люди, имеющие востребованные в армии специальности. Если у призывников или их родителей есть вопросы по призыву, стоит обратиться за разъяснениями в учреждение по делам обороны по месту жительства.

Департамент по делам обороны ЮКО — 160011, Шымкент, ул. Сарбаздар, 8. Телефоны: нач. (725-2) 53-69-65; деж. (725-2) 55-81-29, 54-95-88.

Объединенный отдел по делам обороны г. Арысь — 160100, г. Арысь, ул. Айтике би, 8а. Телефоны: нач. (725-40) 2-10-60; деж. (725-40) 2-11-52, 5-42-42.

Отдел по делам обороны Байдибекского района — 160200, с. Шаян, ул. Байдибек, б/н Телефоны: нач. (725-48) 2-12-57; деж. (725-48) 2-13-57.

Отдел по делам обороны Казыгуртского района — 160300, с. Казыгург, ул. Конаева, 176. Телефоны: нач. (725-39) 2-11-87; деж. (725-39) 2-11-05; ф. (725-39) 2-11-05.

Отдел по делам обороны г. Кентау — 160400, г. Кентау, ул. Ауэзова, 49. Телефоны: нач. (725-36) 3-51-63; деж. (725-36) 3-45-19; ф. (725-36) 3-45-19

Отдел по делам обороны Мактааральского района — 160525, п. Атакент, ул.Пушкина, б/н Телефоны: нач. (725-41) 3-21-61; деж. (725-41) 3-21-63, 3-34-61.

Отдел по делам обороны Ордабасынского района — 160160, с. Темирлан, ул. Кажимукан, 237. Телефоны: нач. (725-30) 2-22-77; деж. (725-30) 2-14-53; ф. (725-30) 2-14-53.

Отдел по делам обороны Отрарского района — 160700, с. Шаулдер, ул. Текебай Сарсенбай, 7. Телефоны: нач. (725-44) 2-16-88; деж. (725-44) 2-27-88.

Отдел по делам обороны Сайрамского района — 160800, с. Аксукент, ул. Жибек-Жолы, 72. Телефоны: нач. (725-31) 2-02-95; деж. (725-31) 2-13-67, 2-05-58; ф. (725-31) 2-13-67.

Объединенный отдел по делам обороны г. Сарыагаш — 160902, г. Сарыагаш, ул. Исмаилова, 45. Телефоны: нач. (725-37) 2-12-82; деж. (725-37) 2-12-83, 2-33-44; ф. (725-37) 2-12-83.

Отдел по делам обороны Сузакского района — 161000, с. Шолаккорган, ул. Кожанова, б/н. Телефоны: нач. (725-46) 4-24-46; деж. (725-46) 4-15-92; ф. (725-46) 4-15-92.

Объединенный отдел по делам обороны района Толеби — 161100 г. Ленгер, ул.Толе би,111. Телефоны: нач. (725-47) 6-10-01; деж. (725-47) 6-17-29; ф. (725-47) 6-17-29.

Объединенный отдел по делам обороны г. Туркестан — 161200, г. Туркестан, ул. Жолбарысхана, 1. Телефоны: нач. (725-33) 4-12-68; деж. (725-33) 4-24-02, 3-24-43; ф. (725-33) 4-24-02.

Отдел по делам обороны Тюлькубаского района — 161300, с. Т. Рыскулова, ул.Жамбыла, 91. Телефоны: нач. (725-38) 5-30-35; деж. (725-38) 5-25-65; ф. (725-38) 5-25-65.

Отдел по делам обороны Шардаринского района — 161400, г. Шардара, ул. Тогелбаева, 49. Телефоны: нач. (725-35) 2-10-2; деж. (725-35) 2-11-34; (725-35) ф. 2-11-34.

Управление по делам обороны г. Шымкент — 160002, г. Шымкент, ул. Майлина, 12. Телефоны: нач. (725-2) 54-13-77, деж. (725-2) 54-16-58, ф. (725-2) 54-16-58.