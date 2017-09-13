На 1 сентября 2017 года шымкентцы должны «Куатжылуорталык» 154,2 миллиона тенге. Физлица являются самыми крупными должниками предприятия. Местный бюджет должен выплатить поставщику тепла 3,5 миллиона тенге, областной бюджет – 3 миллиона тенге, 10,3 миллионов тенге за республиканским бюджетом.

Есть в долгах «Куатжылуорталык-3» графа «прочие» – долг перед предприятием у «прочих» составляет 19,6 миллионов тенге.

На конец отопительного сезона 2016-2017 гг. кредиторская задолженность ГКП «Куатжылуорталык-3» составляла 2,6 миллиарда тенге. Основная часть задолженности приходится на АО «3-Энергоорталык» — 2,6 миллиарда тенге.

В счет погашения данной суммы в 2017 году ТЭЦ-3 получила только 805 миллионов тенге. На сегодняшный день сумма задолженности перед АО «3-Энергоорталык» составляет 1,8 миллиона тенге. ГКП «Куатжылуорталык-3» планирует оплатить долг до начала текущего отопительного сезона.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.09.2017 г. «Куатжылуорталык-3» составляет 190,6 миллионов тенге.