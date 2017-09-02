На АЗС в Шымкенте в 70-литровый бак заправщики залили 95 литров бензина

На АЗС в Шымкенте в 70-литровый бак автомобиля заправщики залили 95 литров бензина. Узнав, что его бак «резиновый», владелец автомобиля попытался добиться объяснений у сотрудников заправочой станции. Но в ответ получил только хамство и требование заплатить.

В неприятную ситуацию ночью 31 августа попал уроженец Арыси Асет Кыдыров на автозаправочной станции на выезде из Шымкента по трассе в сторону Кызылорды. Все происходящее молодой человек записал на камеру мобильного телефона и прокомментировал.

«В баке оставалось порядка 7-8 литров бензина и мы свернули к заправке. Подъехали к заправке «Газпромнефть» и попросили залить полный бак, — пояснил видео Асет, — Начали с первой колонки, но пистолет перестал заливать бензин. Бак был не полный и мы продолжили заправлять машину из другого пистолета. В итоге мне предъявили счет на 62 литра бензина из первой колонки и 25 литров бензина со второй… Как???? Бензобак емкостью 70 литров!!! Плюс остатки бензина в баке… Получается, что у меня в баке 95 литров????»

На видео Асет снимает показания обоих заправочных колонок и отправляется прояснять ситуацию к операторам. Девушки отказываются даже слушать автовладельца, на все его вопросы отвечая одним: «Мы что ли будем платить? Платите!»

Попытки связаться с руководством заправочной станции ничего не дали. В итоге, после часа разбирательств и со скандалом со стороны персонала, Асет все же оплатил за 62 литра топлива.

Видео такого явного, ничем не прикрытого мошенничества, Асхат опубликовал в социальных сетях. Пользователи интернета требуют наказать заправку за явный недолив бензина. За несколько часов видео Асета казахстанцы перепостили более двух тысяч раз, комментариев уже под тысячу. Судя по откликам, от этой фирмы пострадали не только шымкентцы.

«Правильно, что не стали платить, — пишет Меруерт Нур, — У меня тоже случай был с Газпромом в Алматы. Заплатила, взяла чек, сажусь, включаю зажигание, стрелка не поднялась и на пол деления… Хотя за 2 тыс тенге должна была подняться как минимум на полтора. Сразу понятно стало, что недолив жесткий. Что вы думаете? Ничего не смогла доказать хамке-кассирше. Звонила администратору, которого не было на рабочем месте… Вот так, в один миг из постоянного клиента Газпрома, я превратилась в тех, кто держится от них подальше. И советую друзьям не заправляться у этих обманщиков».

«По весне тоже два или три раза заправлялся на их АЗС по Капчагайской трассе, в 20-25 км. от города. Заправлял, как правило, на 3000 тенге 92-го, после этого выезжал в сторону города Капчагай, возвращался обратно, и, проезжая мимо этой же АЗС, у меня по прибору уже не было этих 21 литра. При том, что пробег был от силы 120 км. Топливо куда-то улетучивалось. Такая картина наблюдалась именно на этой АЗС», — вспоминает свою историю Владислав Мананников.

«Можешь смело подать в суд по статье 190 КоАП РК «Обман потребителя». Радует, что наконец-то люди начали замечать «беспредел» и теперь только научились доводить дело до конца»» — советует автору видео пользователь соцсетей Галия Алашева. К ее совету присоединяется большинство комментаторов.

Чтобы не стать жертвой заправщиков многие пользователи интернета советуют проверять и сверять кассовые чеки с реальными показателями на колонках и в баках.