На НЕконференции ZhasCamp в Шымкенте учили мыслить НЕформально

Семинары и выступления интересных спикеров со всего Казахстана — на одной площадке в Шымкенте собрались молодые активисты. Их больше 70-ти, тех, кто уже сейчас думает о будущем своей страны.

» У нас формат НЕконференции. То есть, максимально интересно у нас выступают различные спикеры по темам. Никто не бубнит, не читает лекции. Мы приглашаем гостей и активную молодежь, которые занимаются социально значимыми проектами», — рассказывает о проекте организатор ZhasCamp, Олеся Ли.

Об одном из таких проектов сегодня рассказывает Токтар Алимбеков. Парень вместе с командой единомышленников уже полгода реализует в Шымкенте несколько интересных некоммерческих проектов — вечеринка «Печа-куча» и проект U-project.

Последний направлен на развитие культуры и туризма, и на установление прямой связи между гражданами города и чиновниками.

«Мы анализировали, как сделать так, чтобы даже обычный школьник лет семнадцати7 мог себя уверенно чувствовать на наших встречах. И придумали выход: просто сделали нетрадиционную рассадку. То есть все сидят по кругу, а в центре на ковре перед всеми выступает чиновник», — рассказывает аудитории Тохтар Алимбеков.

На НЕконференцию Тохтар пришел поделиться опытом и найти единомышленников, которые помогут продвигать социальные проекты и в других городах страны.

«Я решил выступить, поделиться нашим опытом в создании социального проекта. Потому что мы уже знаем о подводных камнях и можем помочь другим не натыкаться на них. Мы уже выходили в города с целью расширить локацию, организовать наши проекты по всему Казахстану и я надеюсь, что здесь я найду единомышленников с которыми наша команда будет тесно сотрудничать», — отметил Тохтар.

К слову, организаторы задались именно этой целью — объединить активную молодежь Казахстана. Заставить их думать шире, мыслить и саморазвиваться, а уже потом применять свои знания на практике.

«Отрадно то, что сюда приехали парни и девушки из других регионов, и они, услышав наших ребят, увезут идеи в свои города. И будут реализовывать проекты у себя. А наши наберутся опыта и будут действовать еще лучше. Это разве плохо? Это же отлично!» — рассказывает спикер ZhasCamp, Шуддин Саидов.

Идеи из Шымкента уедут в Астану, Алматы, Талдыкорган, в Кызылорду и Туркестан — именно из этих городов собрались гости НЕконференции. К слову, на ZhasCamp они приехали бесплатно — все расходы покрыли организаторы.

«Впечатления от НЕконференции отличные, у нас в Кокшетау уже холодно, а здесь у вас жарко. Очень много интересных людей, много знаний. Лично я даже на свои проекты посмотрел под другим углом, увидел их недостатки», — делится впечатлениями Абылай Исин, участник НЕконцеренции ZhasCamp.

НЕконференция под слоганом «Думай неформально, действуй эффективно!» проводится в Шымкенте уже во второй раз. Организаторы уверены, такие встречи дадут молодым и активным стимул к действиям.