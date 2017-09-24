Креативные шымкентцы посвятили фото-квартирник Дню города

Молодежный проект Шымкента U:Projects провел музыкальный квартирник, приуроченный к Дню города. Формат квартирника простой — каждый желающий может спеть песни. Или поделиться фотографией любимого города.

Организаторы мероприятия выставляют музыкальную аппаратуру и квартирник проходит в формате свободного микрофона. В этот раз команда Projects представила и выставку фото работ на тему «Я люблю тебя, Шымкент».

К слову, на фотовыставке снимки самые разные. На них Шымкент в разное время существования города. Работы оценили и известные в регионе фотографы. А на музыкальном квартирнике выступили популярные в Шымкенте певцы и просто прохожие.

«Шымкент для нас самый лучший и красивый. Мы очень хотим, чтобы наш город сравнивали с самыми крупными мегаполисами в мире, чтоб знали о нас. И чтобы сравнение было в нашу пользу! Наша команда в честь Дня города проводит массу мероприятий, и все это при нулевом бюджете. Думаю, что будет интересно, приглашаем каждого!», — рассказал руководитель проекта U:Projects Тохтар Алимбеков.

Все, что устраивает в Шымкенте проект U:Projects, можно найти на карте праздников: День города: ЧТО, ГДЕ, КОГДА в Шымкенте