О проблемах молодежи говорили на парламентских слушаниях

Спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил, что январские события обнажили проблемные стороны жизни казахстанской молодежи. Говорили о решении таких проблем, как безработица, уровень образования и отсутствие жилья.

«Трагические январские события выявили всю остроту проблем неустроенной молодежи. Многие молодые люди, которые участвовали в акциях протеста, не имели качественного образования, постоянной работы и доходов. Мы увидели, как такая молодежь может быть использована различными деструктивными силами«, — говорит Маулен Ашимбаев, спикер сената.

Именно поэтому молодежная политика должна стать гарантом устойчивости и стабильности государства. Это главный приоритет на сегодняшний день. Так, существенной проблемой является доступом к качественному образованию в Казахстане. По словам спикера сената, особенно остро стоит вопрос разницы в качестве образования в городских и сельских школах.

«В период пандемии этот разрыв усилился из-за неравномерного доступа к интернету в городской и сельской местности. Между тем, именно неравенство в доступе к качественному образованию является одной из основных причин социального неравенства«, — говорит Маулен Ашимбаев.

Растет и уровень безработицы среди молодёжи. Больше 40% казахстанских выпускников вузов работают не по профессии. Ещё 30 процентов выпускников колледжей не могут найти работу по специальности. Поэтому возникает вопрос насколько эффективно используют бюджетные деньги, которые идут на создание рабочих мест и молодёжную практику.

«Официальный уровень безработицы среди молодежи относительно невысок, однако альтернативные исследования независимых организаций демонстрируют иные данные. Согласно опросам независимых организаций, в возрастной группе 25–29 лет почти 12% опрошенных еще не имели постоянной работы«, — говорит спикер сената.

В стране отсутствует четкая и действенная политика по поддержке молодежного предпринимательства. Причинами отказа от открытия собственного бизнеса, по словам Ашимбаева, молодежь называет отсутствие стартового капитала и нехватку знаний для создания собственного бизнеса. Без работы и возможности открыть свой бизнес, молодежь страны не может приобрести и собственное жилье. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов рассказал, что до 2025 года работающим казахстанцам предоставят 12 тысяч квартир по программе арендного жилья.

«С 2019 года для работающей молодежи предоставлено 7 тысяч арендного жилья (гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент). Данная программа будет продолженa. До 2025 года запланировано предоставление 12 тысяч квартир для работающей молодежи. До конца года будет внесены изменения в правила предоставления арендного жилья в части снижения требований к подтверждению ежемесячного дохода для молодежи с 40 МРП до 25 МРП. Это существенно расширяет возможности молодежи в получении арендного жилья«, — говорит Ералы Тугжанов, заместитель премьер-министра РК.

Не все могут позволить сделать первоначальный взнос и стать обладателем квадратных метров. На сберегательных жилищных депозитах «Отбасы банка» открыто более 500 тыс. депозитов молодежи до 29 лет, через 3 года этот показатель планируют довести до 800 тысяч. Для этого ведется работа по формированию среди молодежи культуры накопления денег для покупки жилья. Также для молодежи запустят льготную ипотеку.

«В национальном проекте «Ұлттық рухани жаңғыру» предусмотрено введение 25 процентов квоты для молодых семей в рамках всех программ жилищного строительства. До 2025 года во всех регионах планируется запустить совместно с акиматами программу льготной ипотеки «Отбасы банка». На сегодняшний день региональные жилищные программы для молодежи уже реализуются в трех регионах — Нур-Султане, Алматы, Шымкенте. До конца года аналогичные программы планируется реализовать и запустить и в других регионах«, — говорит Ералы Тугжанов, заместитель премьер-министра РК.

А казахстанцев с отрицательной кредитной историей ждет новый запрет. Он будет входить в пакет законодательных поправок, направленных на борьбу с незаконным игорным бизнесом и игроманией. Предусматривается введение запрета на платежи по кредитным картам в казино, залах игровых автоматов, запрет на прием ставок для лиц с отрицательной кредитной историей, введение уголовной ответственности для организаторов онлайн-казино. Это долгожданные меры для тех людей, чьи близкие находятся в зависимости от азартных игр. А возраст для получения микрокредита в Казахстане предложили увеличить до 21 года.