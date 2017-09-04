Настоящий домком — и этим всё сказано!

Домком, дежурный по дому или по подъезду – кто эти люди и зачем они выполняют работу, от которой многие стремятся отказаться?

Наша собеседница Софья Михайловна Пархомцева рассказала, как относится к своей общественной работе. Ведь за эту ответственную «должность» зарплата не полагается, а трудятся люди исключительно по зову сердца.

Софья Михайловна живет в доме № 20 по пр. Республики более 40 лет. Когда взяла на себя обязанности домкома женщина уже и не помнит. Говорит, когда решили срубить старые деревья (которые сами и высаживали четыре десятка лет назад), двор стал голым. Тогда-то и подумали жители, а почему бы не превратить его в парк.

«Мы высадили много деревьев разных, а сколько у нас сортов цветов я и не знаю», — говорит Софья Михайловна.

Утро домкома дома № 20 начинается в 6 часов.

«Я выхожу, осматриваю растения – что подрыхлить, что подправить что подвязать. И так до девяти утра. А потом захожу домой – здесь становится жарко».

Но если работа во дворе замирает до вечера, то работа по дому не прекращается ни на минуту. Где-то трубы заменить, дом к зиме подготовить да и крышу подлатать – все это связано с финансами. И хотя жители с удовольствием сдают деньги на озеленение двора, на такой вот мелкосрочный ремонт иной раз приходится неоднократно просить.

«Я не скажу, что у нас жители плохие. Есть, конечно, некоторые. Подходишь к ним просишь сдать, по нескольку раз иногда подходишь. Но я ничуть не жалею. Мне нравится мое занятие. А вы посмотрите, как у нас по вечером здесь, когда мы все выходим, поливаем и у нас тут на лавочках пожилые, молодежь по тропинкам гуляет, дети носятся на роликах», — говорит женщина.