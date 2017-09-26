Нелегальных «копателей» регулярно задерживают в ЮКО полицейские

Полицейские ЮКО с начала года выявили порядка 80 фактов незаконной добычи гравия. Отдельные жители области уверены, что имея спецтехнику, имеют право самовольно пользоваться недрами.

С начала 2017 года сотрудники природоохранной полиции Местной полицейской службы ДВД ЮКО в рамках оперативно-профилактических мероприятий выявили около 80 фактов незаконной добычи природных ресурсов.

ОПМ проводятся полицейскими в целях профилактики, выявления и пресечения правонарушений и преступлений, связанных с фактами самовольного пользования недрами и незаконной добычи гравия на территории Южно-Казахстанской области.

Так, в августе текущего года в Сарыагашском районе ЮКО сотрудники Местной полицейской службы задержали местного жителя, 1968 года рождения, промышлявшего незаконной добычей гравия на берегу реки Келес. При проверке у задержанного мужчины не оказалось при себе разрешительных документов. Спецтехнику и нарушителя полицейские доставили в Сарыагашский РУВД.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 334 УК РК «Самовольное пользование недрами». Проводится досудебное расследование.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до пятисот месячных расчетных показателей, либо исправительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.