Полицейские Туркестанской области выявили факт незаконной добычи природных ресурсов.

На пульт 102 Сайрамского РУП поступило сообщение от природоохранных инспекторов о том, что возле п. Аксукент на реке Аксу выявлен факт самовольного пользования недрами. На месте происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа Сайрамского РУП. При проверке установлено, что двое местных жителей с помощью погрузчика «Хундай» и грузовой автомашины «Камаз» занимались незаконной добычей гравия.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 334 УК РК «Самовольное пользование недрами». Правонарушители, незаконно использовавшие недра, находятся под подпиской. Автомашины подозреваемых водворены на штрафстоянку. В настоящее время собранные материалы направлены в Департамент экологии по Туркестанской области для принятия законного решения.

Санкцией данной статьи 334 УК РК предусмотрен наказание штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Поэтому полицейские Туркестанской области рекомендуют не совершать подобных незаконных действий. Уважаемые жители, незаконное пользование недрами запрещено! Если же вы стали свидетелем подобных При наличии очевидцем подобных правонарушений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.