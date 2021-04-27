В Келесском районе Туркестанской области сотрудники местного акимата и природоохранной инспекции отдела полиции выявили граждан, незаконно добывших строительный камень и гравий из реки Келес.

Полицейские изъяли у нарушителей порядка 5 драглайн автомобилей и отправили на штрафстоянку до принятия законного решения. Собранные материалы для оценки ущерба окружающей среде направили в Департамент экологии.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции по статье 334 УК РК «Самовольное пользование недрами» в прошлом году выявили 21 административное правонарушение. На нарушителей наложен административный штраф на сумму около 21 миллиона тенге. По трем выявленным с начала года фактам правонарушений виновным предстоит выплатить около 500 тысяч тенге штрафа. Рейдовые мероприятия в этом направлении будут продолжены.