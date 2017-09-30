Новые учебники по русскому языку доработают. Об этом стало известно на встрече родителей школьников и представителей министерства образования и науки РК, которая прошла в Уральске, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

29 сентября в средней образовательной школе №7 в Уральске прошла встреча представителей министерства образования РК с учителями и родителями, которые возмущены появлением в учебной программе нового учебника русского языка за 7 класс. Родители считают, что программа в этом учебнике не сможет научить их детей грамотному писанию, с такой методикой обучения ученики могут вскоре «отупеть».

Между тем, по словам советника министра образования и науки РК Майраш Такеновой, на данные изменения учебников 7 класса по русскому языку повлиял фактор времени.

«Я являюсь не только советником, но и бабушкой. Мой внук не так давно пошел в школу. И мы учимся по учебникам с обновленным содержанием. Вот когда начались занятия, я скажу откровенно, я хваталась за голову и думала, как же он сможет учиться по учебникам, в которых ничего не понятно. Но через месяц мой внук стал читать слова не по слогам, а сразу блоками. И тогда я поняла, что это новая методика, которая идет в ногу со временем. И там настолько все рассчитано, что, думаю, никому не стоит волноваться, а только лишь довериться министерству образования по поводу разработки новой программы обучения», — рассказала Майраш Такенова.

Как рассказала директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Шолпан Каринова, еще в прошлом году в нашей стране начался процесс обновления содержания образования.

«Нынешнее образование идет на пути к функциональным знаниям. До сих пор мы давали нашим детям большой багаж знаний, сейчас образование направлено на то, чтобы этот багаж знаний каждый ученик смог использовать в жизненной практике», — отметила Шолпан Каринова.

Между тем, по поводу обновленного содержания учебников высказалась директор центра образовательных программ ФОО «Назарбаев интеллектуальная школа» Жанар Абдильдина.

«Что касается содержания образования, передача готовой обработанной информации просто не интересна нашим детям, не актуальна и не воспринимается. Сейчас дети совсем другие, и как бы мы не хотели, мы находимся в глобальном мире, где видны все тенденции развития других стран. На сегодняшний день очень важно считаться с мнением ребенка. То есть должно присутствовать субъектное отношение в образовательном процессе. Все цели обучения в первую очередь по новой программе практикоориентированы», — рассказала Жанар Абдильдина.

Директор центра образовательных программ призвала родителей, которые бурно и негативно обсуждают учебники в социальных сетях, быть патриотами своей страны.

«Это не красит тех людей, которые выплескивают свое негодование в социальных сетях по поводу обновленного содержания учебников», — отметила Жанар Абдильдина.

Однако свое недовольство встревоженные родители выразили не только в социальных сетях, но и на собрании с представителями министерства.

«Мы хотим, чтобы вернули учебники 2015 года по русскому языку, а обучение по новым учебникам велись на факультативных часах. Нам не нравится такой подход, где в учебниках есть диалоги с приведенными примерами обзывательных слов. Дети от этого не будут научены хорошим манерам. Потом очень много сленговых слов, ну так давайте назовем этом учебник по-другому, сленговым. И еще один огромнейший минус — это задания полностью связаны с доступом в интернет. Не все родители подпускают своих детей к интернету, так как боятся, что они могут увидеть лишнее на рекламных сайтах. Так если вы разработали такой учебник, тогда создайте определенные странички, на которых ученик будет заниматься. Более того, в наше время наличие интернета — дорогостоящее удовольствие, которое не все могут себе позволить», — высказались родители.

Учитель русского языка «Назарбаев интеллектуальная школа» физико-математического направления г. Алматы Галина Васюк отметила, что из года в год грамотность детей падает.

«Я считаю, что традиционная школа мало чему поможет в наше время, а вот новая программа позволит сделать учеников более грамотными. Она нацелена на то, чтобы развивать зрительную и механическую память. От того, что мы учим правила и изучаем пунктуацию, мало что меняется. Есть дети с природной грамотностью и дети, которые много читают, но от того, что мы их заставляем учить постоянно новые правила, никто не стал счастливее или грамотнее», — пояснила Галина Васюк.

Впрочем, заведующая кафедрой в ЗКГУ им М. Утемисова Римма Латыпова, считает — для того, чтобы дети смогли поступить в зарубежные вузы и получить в дальнейшем лучшее образование, необходимо нанимать репетиторов для занятий.

Директор республиканского научно-практического центра «Учебник» Бейбиткуль Каримова пояснила, что авторы готовы пересмотреть и доработать учебники.

«Доработка новых учебников будет длиться до марта 2018 года, и все предложения и замечания будут пересмотрены», — пояснила Бейбиткуль Каримова.

Кристина Кобина