Казахстанских школьников будут обучать финасовой грамотности

Среди учащихся школ в ряде областей проведут олимпиаду на тему финансовой грамотности.

Как рассказали представители агентства по финансовому мониторингу, среди школьников у студентов колледжей и вузов проводят уроки по финансовой грамотности, чтобы те не попались на удочку мошенников и финансовых пирамид.

Среди казахстанских школьников проведут олимпиаду по финансовой безопасности. Пока этот проект будет работать в пилотном режиме. Олимпиады пройдут в ряде школ в нескольких областях страны.

«Начиная с текущего учебного года достигнуты договоренности о проведении в пилотном варианте олимпиады по финансовой безопасности среди школьников ряда областей нашей страны. К подготовке данного мероприятия подключились представители международных сетевых вузов, казахстанские высшие учебные заведения и представители Агентства», — говорит Нурлан Адалиев, директор департамента кадровой работы АФМ РК.

Кроме того в школах, колледжах и вузах проводятся встречи с молодежью. На них рассказывают, кто такие мошенники, какие именно способы мошенничества сейчас есть и как предостеречь от обмана себя и своих близких. Ведь нередко юноши и девушки попадают в сети мошенников, которые сулят хорошую прибыль. С развитием интернет технологий, методы любителей «легких денег» становятся все изощреннее.

«Наша цель — прояснить ситуацию с финансовыми обманами: какие действия законны, какие действия незаконны, как действуют мошенники, что такое интернет-мошенничество, как не попасть в финансовую пирамиду. В жизни бывают разные ситуации, поэтому нет необходимости устанавливать ограничения. Молодёжь посещает различные сайты в интернете, вводит данные своих банковских карт. Мы стараемся донести информацию, как не попасть в ловушку мошенников. Так сказать, подстраховать», — говорит Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.

На брифинге также рассказали, что в Казахстане массово блокируют интернет-ресурсы мошенников. Уже заблокированы несколько десятков тысяч интернет-сайтов и аккаунтов в соцсетях. Все они использовались в мошеннических схемах или обеспечивали работу финансовых пирамид. В последнее время география деятельности преступников существенно расширилась. Теперь на удочку мошенников попадаются не только наши граждане, но и жители стран СНГ и Европы. В Казахстане ущерб от активной деятельности аферистов уже достиг 15 миллиардов тенге. Именно такую сумму казахстанцы с начала года добровольно отдали мошенникам, которые орудуют под видом онлайн-торговцев, менеджеров по инвестициям и микрокредитных организаций.

«Агентством по финансовому мониторингу уже сейчас усовершенствованы механизмы противодействия таким формам мошенничества, как создание и руководство финансовыми пирамидами. Чтобы нивелировать риски массового вовлечения средств вкладчиков в такие схемы, блокируются сайты и аккаунты соцсетей», — говорит Нурлан Адалиев директор департамента кадровой работы АФМ РК.

Только в этом году агентством заблокировано порядка 8,5 тысяч интернет-ресурсов.