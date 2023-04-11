В школьную программу внесут изменения с 1 сентября

Изменить школьную программу планируется в Казахстане уже в новом учебном году. Министерство просвещения Казахстана подготовило изменения в типовые учебные планы начального, основного среднего, общего среднего образования.

Главные изменения коснутся английского языка, а в частного его хотят убрать из программы второго класса, так же как это сделали для первоклашек в прошлом году. Соответствующий приказ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения.

«В проекте документа говорится, что с 1 сентября 2023 года во втором классе исключат предмет «Иностранный язык», а вместо предмета «Художественный труд» добавят уроки «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство». При этом в 10-11-х классах в типовых учебных планах с сокращением учебной нагрузки количество часов по предмету «Иностранный язык» вырастет на один час. «В итоге системная работа по совершенствованию учебных программ в рамках 11-летнего обучения позволит вывести казахстанскую систему образования на уровень Международной стандартной классификации образования и даст возможность выпускникам школ овладеть необходимыми уровнями Европейской рамки квалификаций», – отмечается в пояснении к приказу.

В итоге, специалисты отмечают, такие меры позволят вывести казахстанскую систему образования на уровень Международной стандартной классификации образования. Ключевыми направлениями текущей модернизации казахстанского образования является снижение учебной нагрузки на ученика, усиление обучения естественно-математическим предметам на основе подходов STEM образования.