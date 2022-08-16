Казахстанским школьникам изменили учебную программу

Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2022 года.

Изменения коснутся учащихся разных классов. В первую очередь разгрузить хотят первоклассников, они больше не будут изучать сразу три языка.

«По результатам исследований и экспертиз мы выявили, что ученику первого класса трудно изучать сразу три языка. Ребенок сначала должен уметь читать и писать на своем родном языке. Поэтому мы приняли решение – в первых классах с государственным языком обучения дети будут изучать только казахский язык, в классах с русским языком обучения – государственный и русский языки», – рассказал Асхат Аймагамбетов, министр просвещения РК.

Со второго класса в школах с казахским языком обучения начнется изучение русского языка. А вот английский язык подключат лишь в 3 классе. Также у школьников появятся дополнительные предметы «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство». А ученикам с 6-го класса будет доступно обучение на домбре.