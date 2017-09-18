Полицейские Шымкента задержали аферистку, зарабатывавшую на доверчивости земляков

В начале сентября 2017 года в Каратауский ОП УВД г. Шымкента обратилась 38-летняя женщина с заявлением о том, что некая знакомая, убедив ее, что работает в одном из банков, обещая помощь в получении жилья, завладела ее деньгами в сумме одного миллиона тенге и скрылась из виду.

С аналогичными заявлениями в отдел полиции обратились еще несколько жителей областного центра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Каратауского ОП задержали подозреваемую, 1988 г.р., жительницу г. Шымкент. Как выяснили полицейские, аферистка оказалась причастна к 10 фактам мошенничества.

Во всех случаях 29-летняя женщина действовала по одной и той же схеме. Мошенница входила в доверие к горожанам под предлогом оказания помощи в приобретении жилья.

Затем, обманным путем, присвоив деньги потерпевших, скрывалась в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 3,5 миллиона тенге.

В настоящее время полицейскими устанавливается причастность подозреваемой к другим аналогичным фактам мошенничества. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проводится досудебное расследование.

Чтобы не стать жертвой мошенников, полицейские рекомендуют гражданам проявлять бдительность и осторожность при общении с незнакомыми лицами.

Если же вы стали свидетелем или жертвой мошенничества, то Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону «102».

Пресс-служба ДВД ЮКО