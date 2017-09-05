После инцидента с пенсионером в автобусе, за общественным транспортом Шымкента будут следить особо

Хамское поведение контролеров и водителей, несоблюдение правил дорожного движения, перегруз микроавтобусов, курение водителей — жалобы массово поступают в Директ аккаунта акимата Шымкента в Instagram. Жалобы стали поводом собраться всем сторонам проблемы.

На совещании руководства отдела транспорта и пассажироперевозчиков в Шымкенте стороны обсудили самые больные вопросы. И хамство — один из них.

Вопиющий случай произошел в Шымкенте несколько дней назад. Женщина-кондуктор попыталась вытолкать из салона автобуса пожилого человека. Пенсионер доказывал, что он участник войны, но на кондуктора это не подействовало. Ругаться с дедом она перестала только после того, как посторонний молодой человек заплатил за его проезд.

Один из пассажиров снял происходящее на камеру мобильного телефона, а потом запустил ролик в социальные сети. После бурных возмущений шымкентцев в отделе транспорта Шымкента сообщили, что кондуктор была уволена вместе с водителем автобуса.

Руководители компаний-перевозчиков пообещали строго наказать водителей автобусов, в адрес которых поступает много жалоб. А вот к следующей претензии отнеслись насторожено.

Руководство Шымкента планирует провести серию рейдов, направленных на удаление с улиц чадящих автобусов. Перевозчики возмутили: в таком случае с линий придется снять все автобусы. Хотя с тем, что неисправным автобусам на дороге не место — полностью согласны.

Обсудили на совещании и перенос остановок «Акбар» и «Военкомат», вернее, из объединение в одну общую остановку «Университет». Новая остановка гораздо дальше перекрестка, что позволило разгрузить пересечение улиц Толе би и Анарова. Постоянные заторы на большом перекрестке возникали из-за вереницей стоящих автобусов.

И если некоторое время автобусы еще останавливались на «Военкомате», теперь остановка запрещена. Водителей будут штрафовать.

Будут штрафовать и тех, кто позволил себе хамство в отношении пассажиров (вплоть до увольнения), водителей грязных автобусов, а также курящих водителей. Вслед за водителями ответственность понесут и владельцы транспортных компаний.