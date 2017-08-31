В Шымкенте кондуктор пыталась выгнать из автобуса пенсионера. Пассажир автобуса снял происходящее на камеру мобильного телефона.

«Опубликуй, админ. Инцидент произошел в Шымкенте, в автобусе N70, ветеран ВОВ показал этой кондукторше удостоверение участника ВОВ, тем самым указывая на бесплатный проезд в общественном транспорте, на что кондукторша просто взбесилась и унизила, оскорбила дедушку», — с такой просьбой обратился к администратору v_shymkente в Инстаграме пользователь социальных сетей.

За два часа видео набрало почти восемь тысяч просмотров и было растиражировано во всех социальных сетях.

На видео отчетливо слышно, как кондуктор ругается с пожилым человеком и пытается вытолкнуть его из автобуса. Пассажиры ее успокаивают. Проезд пенсионеру оплачивает молодой человек, который так же едет в салоне.

В руках у пенсионера, которого автор видео снимает со спины, видно только пенсионное удостоверение. К большому сожалению, пенсионеры в Шымкенте не входят в категорию льготников и оплачивают проезд. На сам пожилой человек на видео выкрикивает, что он ветеран отечественной войны.

На 9 мая 2017 года в Шымкенте оставалось в живых всего 105 ветеранов и инвалидов войны. Самому младшему из них 91 год.

В комментариях к публикации пользователи соцсетей дружно осудили кондуктора за хамство и грубость.

«Это просто недопустимо позволять себе такое общение и обращение с 1)пожилым человеком и ветераном, 2) она не имеет права ни с кем так разговаривать! Никто не спорит, что это тяжелый труд. А понимать причину ее агрессивности никто не должен и не будет. Все люди работают! И всякая работа сложна. Но при этом человеком нужно оставаться,а не «тыкать». Колхоз блин(((«, — пишут горожане.

Правда, досталось в комментариях и пассажирам автобуса, в особенности автору видео.

«Чем молча снимать, лучше бы заступился за старика», — пишут пользователи, — И весь салон сидит и молчит, бессовестные! Лучше бы заступились, а то сейчас все в интернете такие бравые, а по факту?»

В комментариях к публикации пользователи отметили городской акимат в надежде, что меры к кондуктору-хамке будут приняты.