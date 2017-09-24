Похолодание и дожди обещают синоптики в ЮКО

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Осень в городе

Похолодание и дожди обещают синоптики в Южно-Казахстанской области, сообщает РГП «Казгидромет». Понижение температуры связано со смещением холодных масс.

С районов Карского моря на Казахстан смещаются холодные и влажные воздушные массы. Поэтому на большей территории республики ожидаются похолодание и дожди. В северных, центральных и восточных областях временами дожди с переходом в мокрый снег.

В понедельник на юге и юго-востоке Казахстана местами пройдет дождь, в горных районах переходящий в мокрый снег. Кроме того, здесь ожидается понижение температуры, местами до заморозков.

На территории Казахстана температура воздуха предполагается ниже климатической нормы на 2…6 градусов.

В Шымкенте осадков не ожидается — в понедельник, 25 сентября, в городе ясно, температура воздуха днем 23 градуса выше ноля.

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2 Комментариев Включено "Похолодание и дожди обещают синоптики в ЮКО"

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Timur Aby Abdullin

Осень…. Не надо, подожди. Нам не нужны холодные дожди.

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2 часов 6 минут назад
Maxim Klyuchnikov

Погода в нас. А дождь, он просто идет…

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 45 минут назад
wpDiscuz