Похолодание и дожди обещают синоптики в ЮКО

Похолодание и дожди обещают синоптики в Южно-Казахстанской области, сообщает РГП «Казгидромет». Понижение температуры связано со смещением холодных масс.

С районов Карского моря на Казахстан смещаются холодные и влажные воздушные массы. Поэтому на большей территории республики ожидаются похолодание и дожди. В северных, центральных и восточных областях временами дожди с переходом в мокрый снег.

В понедельник на юге и юго-востоке Казахстана местами пройдет дождь, в горных районах переходящий в мокрый снег. Кроме того, здесь ожидается понижение температуры, местами до заморозков.

На территории Казахстана температура воздуха предполагается ниже климатической нормы на 2…6 градусов.

В Шымкенте осадков не ожидается — в понедельник, 25 сентября, в городе ясно, температура воздуха днем 23 градуса выше ноля.