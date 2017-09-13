Пропавшего в Шымкенте 10-летнего мальчика обнаружили в Белых водах. Мальчика увидел участковый инспектор, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО. Судя по времени, мальчишка добрался до Аксукента пешком, в одиночестве.

От Шымкента до Белых вод 26 километров. Возможно, когда мальчик отдохнет и успокоится, он сможет рассказать, как он туда добрался.

Напомним, 12 сентября в дежурную часть Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента обратился житель Байдибекского района, 1977 года рождения, с заявлением о том, что без вести пропал его сын Куралбек Нуркен Талгатулы, 2007 года рождения, учащийся вспомогательной школы-интернат, который вышел в неизвестном направлении и не вернулся.

Сотрудниками Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента были проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения пропавшего без вести мальчика.

В ходе розыскных мероприятий пропавшего Куралбека Нуркена обнаружили в п. Белые Воды Сайрамского района ЮКО. 10-летнего мальчика нашел местный участковый инспектор полиции и сообщил об этом в Аль-Фарабийский ОП.

Здоровью мальчика ничего не угрожает. Полицейские предполагают, что мальчик, скорее всего, дошел до поселка пешим ходом.

Найденного ребенка доставят в Аль-Фарабийский ОП, где после выяснения всех обстоятельств дела, передадут его законным представителям.