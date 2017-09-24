Самые маленькие хоккеисты Шымкента оделись в единую форму вместе с родителями. В Шымкенте появилась третья детская хоккейная команда. С сентября прошлого года тренера набирали детей 2009-2010 годов рождения, команда уже сформирована. Клюшки в руки взяли шымкентские мальчишки, многим из которых еще нет семи.

Теперь команда стала еще и узнаваемой. После года тренировок дети получили единую форму «Туран». И впервые за время существования хоккейной секции в Шымкенте, в форму оделись и родители будущих повелителей шайбы и клюшки.

Мамы и папы пошли на такие расходы (хоккейная форма — удовольствие не из дешевых), чтобы поддержать своих мальчишек.

«Главными болельщиками и финансовыми спонсорами являемся мы — родители. На детские матчи никто не приходит. Многие даже не знают, что у нас есть такой вид спорта, жаль!» — поделилась наболевшим мама братьев Садыковых — членов команды «Туран».

В Шымкенте тренируются еще две команды. Это «Армадо» и «Торнадо», но в них дети постарше. Есть даже призеры республиканских турниров. Команды уже участвую в официальных чемпионатах страны.

У маленьких хоккеистов «Турана» пока еще нет такой возможности. В официальных стартах они смогут принять участие только на будущий год — возрастной ценз. Так что у тренеров еще есть время научить мальчишек отличной игре.