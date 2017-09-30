Сентябрьский снег удивил южноказахстанцев. Астана — само собой. Ну, ладно, алматинцы похвастались свежевыпавшим снегом на Чимбулаке — горы все-таки. Причем, снег в конце сентября — для окрестностей южной столицы — явление привычное. Но чтобы рядом с Шымкентом!

Фото из Толебийского и Тюлькубасского районов публикуют пользователи социальных сетей. Ранним утром пассажиры поезда «Алматы-Шымкент» готовы бил играть в снежки на станциях Бурное и Тюлькубас — настолько ровным и плотным был снежный покров.

Согласно прогноза РГП «Казгидромет» в Южно-Казахстанской области сегодня ожидается очередное понижение температуры, местами в отдельных районах области — до минус трех градусов.

Прогноз республиканских синоптиков с 30 сентября по 2 октября тоже не очень радует

Значительное похолодание и дожди, временами переходящие в мокрый снег, в прошедшие дни, были вызваны арктическими воздушными массами, поступавшими с районов Карского моря. В предстоящие выходные дни направление тропосферных потоков мало изменится. По-прежнему северные и западные области Казахстана будут находиться под их воздействием, поэтому в этих регионах сохранится холодная и пасмурная погода с осадками.

Небольшое повышение температуры и прекращение осадков ожидается в южной половине республики. Но уже к понедельнику на эти районы подойдёт очередной атмосферный фронт, с которым вновь ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, передает Казгидромет.