Как разгрузить казахстанских детей от тяжелых рюкзаков

Что стало с теми ноутбуками и планшетами, которые закупали во время карантина для дистанционного обучения?

В 2020 за счет средств из резерва правительства закупили больше 461 тысячи компьютеров, планшетов и ноутбуков. Их раздавали семьям, которые не могли обеспечить своих чад техникой для онлайн обучения. Ответственность за технику несли родители. В этом году провели ревизию. О ней отчитались все регионы и города страны.

«93,5% — 439 тысяч компьютерной техники используются в предметных кабинетах, это кабинеты информатики, физики, химии, биологии и так далее. В библиотеках организованы электронные читальные залы, в соответствии с требованиями учебного процесса. Также открылись дополнительные компьютерные классы«,- говорит Рустем Жанарбекулы, главный эксперт департамента цифровизации МП РК.

Разгрузить спины детей поручил премьер-министр страны, а также обеспечить детей особенно из сельской местности электронной техникой. Отец четверых детей и общественный деятель Нуркен Халыкберген говорит, раздавать их без правильного содержимого это пустая трата денег. Учебники необходимо перевести в цифровой формат. По его словам, для оцифровки потребуется максимум полтора года. Цифровой вариант школьной программы, идя в ногу со временем, можно будет разбавить видео и аудио лекциями педагогов, чтобы детям было легче усваивать школьную программу.

«Прежде чем появится полноценный цифровой учебник, с интерактивными материалами, с возможностью оценивать возможности ребенка по скорости чтения, пролистыванию, способность к математике, геометрии, пространственному мышлению, или может он склонен к гуманитарным наукам, пока министерство просвещения не задумается об этом, не создаст содержимое, покупать планшеты и какие-либо устройства бесполезно», — говорит Нуркен Халыкберген, общественный деятель.

Тетради, ручки, спортивная форма и учебники — средний вес рюкзаков казахстанских школьников составляет от 2 до 4,5 килограммов. Ведь в день у учащихся школ бывает по 6-7 уроков. Особенно тяжело тем школьникам, которые живут далеко от школы. Носить такую тяжесть не просто сложно, но и опасно для здоровья, говорят врачи. Это чревато искривлением позвоночника, нарушением осанки, плоскостопием. Все чаще они стали выявлять у школьников сколиоз второй-третьей стадии.

«Вторую третью степень нужно уже лечить, носить корсет ортопедический, ЛФК, многие виды массажа есть, если вовремя не проводить, хирургическое лечение может потребоваться. Дальше если сколиоз не лечить, могут быть разные изменения, вплоть до грыжи«, — говорит Айжан Мустафаева, врач.

По словам специалиста, тяжелые учебники могут оставаться в школах, а вот дома дети уже будут заниматься с электронных устройств. Сейчас, по данным минпросвещения, разработку и экспертизу прошли 52% электронных учеников для 1-11 классов.