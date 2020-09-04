По числу учеников в Шымкенте лидирует осш №87 имени Абдраша Назарбекова.

В новом учебном году в ней будут обучаться свыше 4 тысяч школьников. Более тысячи школьников на подготовку к учебному году получили по 30 тысяч тенге. Если в прошлый учебный год дети учились в три смены, то в этом году есть возможность обучать в две смены. Напротив построена новая школа. В новом учебном году комплектовали 14 первых классов. Из 500 первоклашек 212 по просьбе родителей учатся оффлайн, остальные и ученики 5-11 классов учатся дистанционно. По возможности нуждающихся обеспечили компьютерами и бесплатным интернетом, — говорит директор школы.
Айгуль КАППАРОВА, директор осш №87 имени Абдраша Назарбекова:»1000 детей из 495 малообеспеченных семей мы обеспечили компьютерами. Из сэкономленных денег мы оплатили интернет. Также дети из многодетных семей были обеспечены на 100 процентов учебниками».

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