По числу учеников в Шымкенте лидирует осш №87 имени Абдраша Назарбекова.

В новом учебном году в ней будут обучаться свыше 4 тысяч школьников. Более тысячи школьников на подготовку к учебному году получили по 30 тысяч тенге. Если в прошлый учебный год дети учились в три смены, то в этом году есть возможность обучать в две смены. Напротив построена новая школа. В новом учебном году комплектовали 14 первых классов. Из 500 первоклашек 212 по просьбе родителей учатся оффлайн, остальные и ученики 5-11 классов учатся дистанционно. По возможности нуждающихся обеспечили компьютерами и бесплатным интернетом, — говорит директор школы.

Айгуль КАППАРОВА, директор осш №87 имени Абдраша Назарбекова:»1000 детей из 495 малообеспеченных семей мы обеспечили компьютерами. Из сэкономленных денег мы оплатили интернет. Также дети из многодетных семей были обеспечены на 100 процентов учебниками».