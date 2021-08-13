В 2021-2022 учебном году в 927 организациях среднего образования Туркестанской области обучается 516 740 учащихся.

Во всех учебных заведениях особое внимание уделено соблюдению санитарных норм и обеспечено необходимым дезинфекционным оборудованием.

На сегодняшний день привиты 71 809 (85,6%) из 83 897 педагогов сферы образования, 27 560 (96,6%) из технического персонала. Этот показатель составляет-100%. На текущий учебный год по заявлениям родителей принято в 1 класс 47 266 детей. На приобретение 2 млн. 250 тыс. экземпляров учебников выделено 4,8 млрд тенге.

Кроме того, в начале августа на средства, сэкономленные на транспортировке учебников, в связи с ростом числа учащихся, для обновления недостающих и старых учебников во все классы доставят 826,1 тыс. экземпляров новых учебников. В настоящее время с 17 издательствами заключены договора на закуп и транспортировку учебников, ведется соответствующая работа. Перевозка учебников будет полностью завершена 25 августа текущего года.