Школьник из Ленгера создаёт 3D-учебник по изучению казахских букв на латинице

Жүсіп Амангелді 16 лет, он учится в 11 классе в школе для одаренных детей Дарын в городе Ленгер в Южно-Казахстанской области, пишет nur.kz.

«Учебник находится в тестовом режиме и прошел в полуфинал конкурса «Менің арманым» в Астане. До этого я создал казахские национальные игры в мобильном приложении, а также приложения с казахскими фильмами, их можно скачать в Play Market и App Store», — пояснил талантливый парень.

«Несмотря на то, что новый алфавит на основе латинской графики еще не утвержден, я взял его за основу, потому, что условием конкурса было создать что-то полезное и прорывное. Многие казахстанцы считают переход на латинскую графику шагом в будущее. Мой учебник создан на основе AR-кода, чтобы дети учили родной язык с удовольствием и интересом, тем более, сейчас почти у всех первоклашек есть смартфоны», — подчеркнул юный новатор.