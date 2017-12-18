Спикер сената парламента Казахстана прокомментировал использование апострофа в алфавите казахского языка на латинской графике.

«Национальная комиссия не пришла к окончательному решению по латинскому алфавиту, поэтому использовать апостроф в газетах и других местах еще рано», — написал Токаев в своем Twitter-аккаунте.

Ұлттық комиссия қазақ тілі латын әліпбиі бойынша нақты шешімге келген жоқ, сондықтан «апостроф» әліпбиін газеттерде я басқа жерлерде пайданалуға әлі ерте. — Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 18 декабря 2017 г.

Новый алфавит казахского языка был принят указом президента Казахстана в конце октября. Переход на латинскую графику поэтапно должен быть осуществлен до 2025 года.