Национальная комиссия не пришла к окончательному решению по латинскому алфавиту

3
534
Казахский язык на латинской графике

Спикер сената парламента Казахстана прокомментировал использование апострофа в алфавите казахского языка на латинской графике.

«Национальная комиссия не пришла к окончательному решению по латинскому алфавиту, поэтому использовать апостроф в газетах и других местах еще рано», — написал Токаев в своем Twitter-аккаунте.

Новый алфавит казахского языка был принят указом президента Казахстана в конце октября. Переход на латинскую графику поэтапно должен быть осуществлен до 2025 года.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

3 Комментариев Включено "Национальная комиссия не пришла к окончательному решению по латинскому алфавиту"

Уведомлять меня
2000
Отображать сначала:   новые | старые | популярные