Шымкентские бизнесмены предъявили чиновникам земельные претензии. В областной Палате Предпринимателей прошло очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

В заседании приняли участие представители прокуратуры, городского акимата и бизнесмены. В этот раз на собрании рассматривались проблемы, которые возникают у бизнесменов в сфере земельных отношений.

От предпринимателей поступают жалобы в основном на административные барьеры в результате чего они часто лишаются имущественных прав на недвижимость и теряют возможность развивать бизнес.

Только за первые 6 месяцев 2017 года в областную Палату Предпринимателей поступило около 70-ти обращений бизнесменов.

В основном они жаловались на несвоевременное вынесение акиматом Шымкента постановлений об изменении целевого назначения земельных участков, из-за чего страдал бизнес.

Были и жалобы на отказ в выделении земли для расширения бизнеса. Но как объяснили на примере одного из заявлений чиновники присутствовавшие на заседании, часто отказ продиктован объективными причинами.

«Самое главное, что касается земельных участков, это спор из-за него. Должно быть согласие смежников, которые также строят дом. И их заявление тоже присутствует на выделение земли и, соответственно, здесь возникает спор…» — отметил Нуралхан Кошеров, заместитель акима Шымкента.

Подобные случаи сотрудники Палаты регистрируют регулярно. Поздно выделенная акиматом земля из-за инфляции и удорожания строительных материалов наносит ущерб бизнесу и заставляет предпринимателей уходить в налоговую тень. Все жалобы на действия чиновников похожи и, чтобы их решить, необходимо проанализировать в целом ситуацию, считают защитники прав предпринимателей.

Аскар Абубакиров, директор Палаты Предпринимателей ЮКО: «Мы видим где-то затягивание есть, там, где условно можно решить за 2-3 месяца, но всё затягивается на полгода. И мы смотрим, может быть это на уровне специалистов, здесь сама острота вопросов. Предприниматель когда приходит, они говорят надо проводить анализ…»

Теперь все жалобы, поступившие от бизнесменов, Палата Предпринимателей планирует проанализировать, чтобы выяснить природу происхождения проблем, и бизнес-омбудсмены надеются, что в этом им помогут сами сотрудники акимата.

Данияр Худайбергенов