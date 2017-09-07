Спектакль «Фантазии на тему Дунаевского» бесплатно покажут в Шымкенте

СНГ вновь распахнет объятия российскому театру юного актера. Бесплатный показ спектакля «Фантазии на тему Дунаевского» состоится 17 сентября в Областном театре кукол и юного зрителя в Шымкенте.

Детский музыкальный театр юного актера проводит серию мероприятий в период с 15 сентября по 8 октября 2017 г. при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) с целью продвижения российской культуры на территории Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Грузии.

Детский музыкальный театр юного актера — единственный в России профессиональный музыкальный детский театр, лидер детского театрального движения в стране.

Театр покажет музыкальный спектакль «Фантазии на тему Дунаевского», состоящий из сольных и массовых номеров на музыку известных советских и российских композиторов. Великолепная музыка Исаака Дунаевского, которую с удовольствием вспомнят зрители старшего поколения и с которой познакомятся юные зрители, составляют основу спектакля. Замечательная музыка, яркие костюмы, участие детей от 8 до 17 лет, станут залогом успеха спектакля, который будет способствовать популяризации российской и советской музыки и литературы.

Спектакль поставлен в 1999 г. к 100-летию со дня рождения Исаака Дунаевского, с этого момента успешно сыгран 108 раз. Был представлен на «Экспо-2000» в Ганновере, побывал на фестивалях в России и за рубежом, где неоднократно был отмечен премиями и наградами.

Режиссер-постановщик спектакля — художественный руководитель, заслуженный артист РФ, лауреат Премии Правительства РФ в области культуры за 2013 год Александр Федоров.

Бесплатный показ спектакля «Фантазии на тему Дунаевского» состоится 17 сентября в Областном театре кукол и юного зрителя в Шымкенте.

После спектакля состоится творческая встреча с художественным руководством театра.