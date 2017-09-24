Только без паники!

Это великое благо, что в нашей стране мир и покой. Счастье, что благодаря отказу от ядерного оружия, политике добрососедства, не конфликтности, проводимой Казахстаном, мы можем видеть в здравии, во всяком случае не «под ружьем», своих отцов, мужей, братьев, сыновей, внуков. О том, что сегодня может быть совсем по-другому, вы знаете сами…

Но есть и другая, не менее опасная потенциальная угроза течению нашей обыденной жизни – природная стихия, бедствия и катаклизмы. Вы не забыли, на территории Казахстана возможны такие стихийные бедствия, как землетрясения; селевые потоки; снежные лавины; оползни; ураганы; наводнения; снежные заносы; пожары; засуха. Общее свойство большинства этих бед – внезапность. Возможно ли избежать их или хотя бы свести к минимуму их разрушительное воздействие? Увы, предотвратить стихийные бедствия невозможно, но быть к ним готовыми, знать, как надо себя вести, можно и нужно.

Уж на что сильное, передовое по технологиям, финансам государство США и те, не смогли должным образом противостоять мощнейшим ураганам «Харви» и «Ирма». Сотни миллиардов долларов ущерба, сотни погибших, миллионы людей, понесших колоссальный материальный ущерб от урагана и наводнения. После того, как стихия сникла, эвакуированные властями и волонтерами люди стали возвращаться домой. На стенах своих домов они видели четкую линию, по которой можно было узнать, до какого уровня поднималась вода. Местами она превышала двухметровую отметку…

Мы довольно таки часто ругаем нашу власть: мол, нерасторопная она, непрофессиональная, где-то воровитая…

Так то оно так. Но ведь случись что, за помощью мы обратимся не к кому-нибудь, а к государству, его ведомствам. В отличие от нас, беспечных, наше государство готовится, отрабатывает практические мероприятия, проводит комплексные учения на случай чрезвычайных ситуаций природного характера.

Примером тому, учения, которые прошли в Шымкенте 13 и 14 сентября. Была показана готовность палаточного городка к приему пострадавшего населения от ЧС природного характера. Сводный отряд продемонстрировал экстренное реагирование на сообщение о ЧС и оперативный выезд на ликвидацию последствий. Учения прошли по заранее спланированной «легенде»: якобы от сейсмической активности в девятиэтажном жилом доме, расположенном в мкр. Туран, произошло разрушение газового трубопровода, питающего здание. Это привело к скоплению газовой смеси в подъезде дома, произошел взрыв газа на седьмом этаже, затем – пожар в квартире…

Наконец, происшествие заканчивается обнадеживающе хорошо: все спасены, проблемы устранены.

А что же требуется в подобных случаях от нас, простых смертных? Кто из вас вспомнит о своих должных действиях в подобных ситуациях? Прежде всего, следует уяснить для себя, что из всех возможных бед наиболее вероятны в нашем регионе землетрясения, в зимнюю пору и в оттепель – наводнения, поэтому готовимся к ним. Хотя, никто из нас не застрахован и от пожаров или другой беды.

Напоминаю, каждому из нас на случай ЧП необходим «тревожный чемоданчик» или «тревожный рюкзак», еще одно название – сумка-«хватайка». Ну, вспомнили же…

Зачем нам нужен этот чемоданчик? Затем, что он подготовит нас при сборах в случаях ЧП, заметно снизит «градус» паники. Итак, в первую очередь в нем должны храниться бутылка воды, пакетик сухарей, печенье, можно парочку «бич-пакетов» (это лапша быстрого приготовления), консервы. Словом, сухой паек на трое суток. Обязательно положите фонарик, батарейки, нож, скотч, копии документов в непромокаемой обертке (можно копии заранее поместить на флэшку), минимальный набор средств гигиены. Не забудьте об аптечке – бинт, зеленка, ваши лекарства.

Регулярно проверяйте срок годности медикаментов и продуктов в «тревожном чемоданчике». Где хранить такой важный предмет? Лучше всего – на выходе из квартиры, тогда вы про него точно не забудете.

Предположим, землетрясение началось. Ваши действия? Собираете всех членов семьи и, прихватив, чемоданчики, бегите на улицу. Это если этажность вашего дома не высокая. Если живете в «небоскребе», выбегать бесполезно, а пользоваться лифтом – губительно. Его обесточат и вы все, останетесь в кабине – без света и воздуха. Упаси боже… Если остались в квартире, отойдите от окон в угол комнаты, встаньте в проеме двери капитальной стены. Какая из них капитальная, надо выяснить ДО ТОГО…

Удалось выбежать невредимым на улицу, отойдите подальше от высотных зданий и линий электропередач. На случай их разрушения и обрыва, чтоб вас не завалило обломками и не ударило током. Это же касается тех, кто находится в автомобиле – припаркуйтесь в безопасном для вас месте.

На случай возможной грозы, молнии совет такой: если вы дома, обязательно отключите электроэнергию, закройте двери, окна и отверстия для вентиляции, занесите с балконов в дом все, что может унести ветер. Не успели? Ну и бог с ними, наживете еще… Если в грозу вы находитесь на открытой местности, не прячьтесь под деревьями, у столбов – по ним может ударить молния. Можно лечь на землю. Спасатели объясняют это тем, что, когда вы лежите, молния может пройти через ноги и вы останетесь живыми, а вот стоять намного опасней. Если молния застала вас в поле, оглянитесь и найдите любую канаву, овраг, ямку. Укройтесь в ней, пока не пройдет гроза. Купаться во время грозы и молнии опасно. Вам – на берег, потому что молния, попавшая в воду, поражает все живое в радиусе около 100 метров.

Главный совет – не паниковать! Всевышний не оставит нас, я это точно знаю. Слушайте тех, кто проводит эвакуацию в вашем районе. Но и не забывайте включать собственную логику. Берегите себя!

Фарида Шарафутдинова