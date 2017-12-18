Как не вылететь из праздничного бюджета на Новый год

Впереди долгие праздничные выходные, много свободного времени. Воспользуйтесь этим, чтобы подготовиться к следующему празднику, который мы обычно отмечаем застольями и подарками. Чтобы за три дня до Нового года не погибать в толкучке на базарах и не проклинать нерасторопных кассиров, стоя в бесконечной очереди в супермаркетах.

Дарите радость

Иногда нужно быть занудой и педантом, нужно планировать и рассчитывать. На подходе самый затратный праздник в году, и если не спланировать все заранее, то вместо новогоднего настроения можно заработать очередной стресс.

Новогодних подарков не бывает много. Хочется сделать приятное всем людям, которые скрасили уходящий год своим присутствием в нашей жизни. Кроме самых родных и близких (которым мы дарим дорогие и значимые подарки), есть и те, кто просто сделал нам приятное, поддержал нас в непростой момент, оказался рядом, когда это было необходимо, радовал нас какими-то мелочами просто так.

И всех этих людей иногда хочется отблагодарить, подарить им радость в ответ. Именно потому, чтобы не вылететь из праздничного бюджета, и надо все как следует рассчитать.

Берите ручку, бумагу или садитесь за компьютер (тут уж кто как привык) и составляйте список людей, которым будете дарить подарки. Сначала записывайте тех, кому подарок причитается обязательно – дети, родители, любимые и дорогие люди. Потом коллеги, соседи, приятели – те, с кем вы хорошо общаетесь очень часто. Может, вы захотите поздравить своего почтальона или улыбчивого продавца из магазина в вашем дворе. Я, например, дней за десять до праздника всегда держу в сумке апельсины и шоколад и дарю их знакомым и даже незнакомым людям, которых встречаю на улице. Просто потому что хочу поделиться хорошим настроением, и будет здорово, если это настроение они передадут дальше, по эстафете. Кстати, чем раньше вы займетесь приготовлением праздничных сюрпризов, тем на дольше праздник поселится в вашем доме. Разве это не здорово?!

Составляя список одаряемых, держите в поле зрения ту сумму, которую можете потратить на подарки. И не расстраивайтесь, если денег не так много. Ведь порадовать людей можно и приятными мелочами. Просто поместите их в праздничную упаковку. Вот несколько идей, как сделать ее самим.

Новогодние заготовки

Какие продукты к Новому году можно купить заранее, не боясь, что они испортятся к празднику? Итак, до Нового года осталось чуть больше двух недель. Что покупаем уже сейчас. Однозначно все консервированные продукты – соления, маринады, рыбные консервы, горошки-кукурузы-оливки. Главное, смотрите на срок годности. Дома все эти банки храните в прохладном месте.

Конфеты и шоколад. Свежие сласти, купленные сейчас, останутся таковыми до самого праздника. Единственное, что их может испортить – это хранение на полочках вблизи теплой батареи или около плиты.

Яйца тоже можно купить уже сейчас. Ну, разумеется, если они недавно приехали с птицефабрики, а не пролежали месяц в магазине. Так что берите и храните в холодильнике.

Срок хранения сырокопченой колбасы два месяца. Следовательно, ее также можно покупать без опасения уже сейчас и хранить завернутой в бумагу в холодильнике. Свежий сыр, если он хорошо упакован, тоже можно купить уже сейчас.

Можно запастись и мороженой красной рыбой. Храните ее в морозильнике, а за 2-3 дня до праздника засолите. Рецепт простой: смешайте соль с сахаром в пропорции 2:1, хорошенько натрите размороженную рыбку и оставьте на пару дней в закрытой емкости. Все, она готова. Правильно и хорошо просоленная сельдь может храниться 15-20 дней. Но хранить нужно в рассоле!

Что придется покупать в последнюю очередь, так это мясо и рыбу, которые вы собираетесь запекать, жарить, варить. Эти продукты должны быть максимально свежими. Так они будут и вкуснее, и безопаснее.

Яна Котт