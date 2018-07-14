Текущее лето еще только достигло своего знойного апогея, а мамы и папы, имеющие детей-школьников, уже с тревогой примеряют на себя новый учебный год. В особенном волнении, конечно, пребывают родители будущих первоклассников. Что ждет впереди их нежных и любимых отпрысков? Для всех родителей их дети – самые-самые умные и даже гениальные, ну а вдруг грядущая школа этого не поймет, не оценит, и еще, чего-доброго, «забракует» как недостаточно подготовленных к школьным испытаниям?..

Не волнуйтесь, дорогие родители. Школа примет всех без исключения, на какой бы стадии предшкольной подготовки не находилось ваше ненаглядное чадо. Такова неумолимая буква Закона «Об образовании» Республики Казахстан. Правда, к прежнему Закону добавилось новшество, оно гласит: «В соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан от 10 мая 2018 года за № 254 Министерство образования и науки РК сообщает, что согласно Типовым правилам организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального основного общесреднего образования обеспечивают прием в 1 класс всех детей 7-ми лет и детей, которым исполняется 6 лет в текущем календарном году, проживающих на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня подготовки».

То есть, вы можете приобщить к школе и своего пятилетнего малыша, конечно, если он будет к этому готов по физическим и психологическим параметрам. Но стоит ли спешить? Уже понятно, что в школу его возьмут в любом случае, но если он на фоне своих более подготовленных сверстников будет выглядеть «бледно» – не нанесете ли вы ему неизгладимую психологическую травму? Ведь прослыть в детской среде отстающим, а то и «тупым» – это значит, подвергать своего бесценного ребенка постоянным насмешкам и «обзывалкам». Поэтому, посмотрите на вещи трезво и объективно. Для такой взвешенной оценки есть определенные критерии, по которым можно судить – созрело ли ваше дитя к получению звания школьника – или лучше пока подождать.

Стартовый багаж

Итак, ваш ребенок готов к школе, если он: правильно и отчетливо выговаривает все буквы и слова со сложным произношением, не стесняется принимать участие в общем разговоре, правильно формулирует полноценный ответ на вопросы и сам умеет грамотно их задавать, находит в потоке речи те звуки, о которых его попросят. Например, звук «з» в слове «заяц» он должен все-таки найти.

Кроме хорошо поставленной речи, будущий школьник должен показать и общее развитие. Для этого ему надо: назвать свое имя, фамилию, отчество. Знать имена близких родственников и, конечно же, родителей, и уметь ответить, кем они работают. Помнить название улицы, на которой он живет, номер дома и квартиры. Не лишним будет и знание номера телефона. Ребенок должен знать, в какой стране и городе он живет. Он должен различать времена года, количество месяцев в году и их названия, помнить, сколько дней в неделе и назвать каждый из них. Хорошо, если ребенок понимает явления, происходящие в природе и может их перечислить: дождь, снег, ветер, гроза и тому подобное.

Кроме того, будущий ученик должен уметь декламировать любимые стихи, рассказать знакомую сказку или интересную историю из своей детской жизни. К тому же, он должен уметь отличать фрукты от овощей и ягод, деревья от кустарников, домашних животных от диких зверей, и если потребуется – назвать, какие животные, птицы, растения обитают или произрастают в его родном краю.

А по каким же критериям определяется уровень математических знаний маленького «абитуриента»? К началу школы он, конечно, уже должен знать все цифры от 0 до 9, уметь считать от 1 до 10, причем, не только подряд. Скажем, если ему назвать цифру 3, то он должен и дальше продолжить числовой ряд. И еще, он должен уметь назвать соседние с цифрой числа, то есть, знать, что рядом с той же «тройкой» расположены «двойка» и «четверка». Ребенок должен уметь сравнивать числа – большие-меньшие – и различать самые простые геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник. Помимо прочего, он должен уметь решать простые задачки со сложением и вычитанием. Обязательным считается еще один навык: различать и выделять предметы по схожим признакам – по цвету или форме.

Разумеется, предшкольная подготовка должна привить будущему школьнику начальные навыки чтения и письма. Сегодня уже не редкость, что новоиспеченные первоклассники уже хорошо умеют читать – кого-то научили родители складывать буквы в слоги и слова, а кто-то научился этому самостоятельно. Дошкольник, которого можно назвать вполне подготовленным, уже обладает некоторыми знаниями в области родного языка. Он умеет различать гласные и согласные звуки, знает, чем отличается буква от звука, умеет подобрать несколько слов на любую из букв, определяет, где находится та или иная буква в слове (в начале, середине, конце), умеет разбивать слово на отдельные слоги.

Если развитие мелкой моторики у ребенка соответствует его возрасту, то он уже хорошо владеет пальцами руки, может крепко держать руками карандаш, ручку, кисточку для рисования. Может обводить картинки по контуру, не отрывая карандаш или ручку от бумаги, проводить прямые и волнистые линии, рисовать простые фигурки и самостоятельно раскрасить «раскраску» карандашом или красками, не выходя за контуры образца.

Акцент – на интерес!

А как узнать, готов ли ребенок к школе психологически? Чтобы первые занятия в школе не превратились для ребенка в кошмарный сон, родителям нужно думать не только о необходимых дошкольных знаниях. Психологическая незрелость к моменту школьных занятий может впоследствии обернуться затруднениями в освоении учебного материала, а также хронической неусидчивостью. Поэтому родителям надо тепло и доверительно донести до ребенка несколько простых базовых истин. Необходимо ненавязчиво объяснить, что он идет в школу, не потому, что так положено и строго обязательно, а потому, что только через новые знания и умения он в будущем сможет стать достойным (успешным, умным, уважаемым) человеком. Важно не заострять внимание на внешнюю привлекательность новеньких школьных атрибутов – красивую форму, ранец, пенал… а делать акцент на предстоящие ребенку новые интересные открытия и впечатления, которые подарит школа. Нужно внушить ребенку, что школа для него так же важна и ответственна, как работа для папы и мамы. Хорошо, если ребенок поймет, что школа – это первая ступенька к взрослению, а их маленький школьник – уже не малыш-несмышленыш, а занятая делом личность, достойная уважения.

Кто подведет к порогу школы

Вот, собственно, и все, что нужно знать будущему «мученику науки» в рамках единого государственного общеобразовательного стандарта. Если школьное учреждение, куда вы намерены определить своего ребенка, будет требовать от него высокоскоростного чтения или беглого каллиграфического письма – то знайте, что это уже самодеятельная воля самого учреждения. К установленным нормам эти требования отношения не имеют.

Теперь возникает главный фундаментальный вопрос: а кто должен осуществлять предшкольную подготовку? Раньше этим по-уставу занимались детские дошкольные учреждения, а старшая по-возрасту детсадовская группа так и называлась – «подготовительная». А что же сейчас? Многих родителей, например, настораживает тот факт, что подготовкой детей к школе в детских садах уже никто не занимается. Это не верно. Если какой-нибудь детский сад начисто отменил предшкольную подготовку, то это явное нарушение закона. Так как Закон предписывает и утверждает: «Согласно пункту 2 статьи 30 Закона РК «Об образовании» дошкольное обучение осуществляется с 5 лет в виде предшкольной подготовки детей к обучению в школе. Предшкольная подготовка обязательна и осуществляется в дошкольных организациях или в предшкольных классах общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Предшкольная подготовка в государственных организациях образования является бесплатной».

В ближайшие годы – называется даже 2019 год – привычную предшкольную подготовку в детском саду целиком заменят «нулевые» классы в школах. Таким образом, школа перейдет на 12-летний цикл обучения. Нулевой класс станет неким промежуточным звеном между детским садом и школой. С детским садом его роднят сокращенные по времени занятия – от 25-30 минут. Ребенок- «нулевик» не будет носить за собой тяжелый ранец, отягощенный кучей учебников. Уроки чаще всего будут проводиться в доступной игровой форме, а оценки будут выставляться только три раза в году. Но пока это дело будущего, которое, впрочем, уже не за горами.

Родителей будущих первоклассников также интересует: какие экзаменационные испытания должен пройти ребенок, чтобы быть пречисленным к ученической когорте? Новые правила четко определяют этот аспект. При поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной школы с него не требуют никаких экзаменов или зачетов. Подразумевается, что до этого ребенок прошел обязательную предшкольную подготовку в детском саду или на специализированных курсах. В гимназиях и лицеях предусмотрен прием детей на конкурсной основе. При таком отборе ребенка приглашают на собеседование, чтобы определить уровень знаний. В состав принимающих входят педагог начальных классов, медицинский работник (психолог) и социальный педагог.

И все-таки, говоря на тему «кто и как должен готовить ребенка к школе», хочется вспомнить сакраментальное: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Если позволяют возможности и средства, вы можете взять репетитора, нанять «стационарную» гувернантку, определить дитя в один из многочисленных в городе детских образовательных центров… Пусть подготовка к школе в детском саду, на ваш взгляд, оставляет желать лучшего, однако, никто никогда не отменит личного участия родителей в судьбе своих детей. Несмотря на бешеный ритм жизни и тотальную занятость, любая мама может попутно, не отвлекаясь от домашних бытовых хлопот, рассказать своему любознательному ребенку, что за окном, допустим, зима, потому что холодно и снег, но потом будет теплее, на деревьях распустятся почки, зазеленеет травка, и это будет весна… ну, и так далее. Один из пунктов подготовительной программы – времена года – уже освоен! К тому же, ребенок наверняка тут же спросит вас и про почки, и про деревья, и про травку… Такие уроки, согретые любовью и вниманием, запоминаются на всю жизнь. Успехов вам на новом учебном поприще!

Елена Летягина