Тон пушистой моде в Шымкенте задает «Шубамания»

В Шымкенте настоящий меховой бум. Ярмарка меховых изделий «Шубамания» предлагает покупателям широкий ассортимент шуб и жилеток. Порадуют любителей меха и отличные сезонные скидки.

Шубы из теплого меха: лисицы, поистине королевской норки, теплого мутона, шикарного соболя, каракуля и куницы. «Шубамания» предлагает меховые изделия на любой вкус и кошелек. Широкий ассортимент шуб на ярмарке оставит довольным всех, кто сюда заглянет.

Галия Загидуллина, покупательницы на ярмарке меха «Шубамания»: «Давно искала баргузинского соболя у нас в Шымкенте, и вот нашла на ярмарке Шубамания. Очень понравилось качество, доступная цена, шикарный и мягкий мех, просто королевский!»

Шубы не выходят из моды. И если раньше меховые изделия носили только состоятельные женщины за сорок, то сейчас шубы с удовольствием носят даже девушки. Меняются стиль и дизайн, но меховые изделия остаются на пике популярности. Ведь так приятно укутаться в меха и почувствовать себя настоящей королевой. Шубка согреет вас даже в самые сильные морозы. В межсезонье «Шубомания» предлагает меховые жилетки.

Акан Оракбаев, продавец-консультант: «У нас сейчас можно приобрести эксклюзивные модели, которые шьются только нашими модельерами, такие модели вы больше нигде не найдете! Многие модели прошли через выставки и получили высокую оценку профессионалов меха. И именно у шымкентцев есть возможность такие шубки купить!»

Меховые изделия можно приобрести без переплаты в рассрочку на шесть месяцев. Можно взять в кредит сроком до 3 лет.

Порадует ярмарка «Шубамания» в ТК Аль-Фараби по Тамерлановскому шоссе, 19 (За мебельными павильонами) и сезонными скидками от 5% и до…